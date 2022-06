Grupa Maspex wydała 250 mln zł na działania proekologiczne

Autor: MB

Data: 14-06-2022, 13:15

- Nasze fabryki posiadają własne farmy fotowoltaiczne, wymienniki ciepła, systemy kogeneracyjne, przyzakładowe oczyszczalnie ścieków - wylicza w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektor działu zarządzania innowacjami w Grupie Maspex.

Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektor działu zarządzania innowacjami w Grupie Maspex./ fot. ptwp

PS.PL: Czasy, w których firmy chwaliły się swoimi produktami czy wynikami powoli przemijają. Teraz wszyscy chcą mówić o odpowiedzialności biznesowej, cyrkularnej gospodarce, zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko. Jak to wpływa na rynek?

Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektor działu zarządzania innowacjami w Grupie Maspex: Odpowiadając krótko: dobrze. Na rynek mają wpływ konsumenci, u których świadomość żywieniowa oraz troska o środowisko nabierają ostatnio coraz większego znaczenia. Obserwujemy wyraźny wzrost oczekiwań konsumentów nie tylko wobec jakości produktów, ale także np. wobec opakowania czy sposobu produkcji. Rynek z roku na rok jest coraz bardziej wymagający, dlatego wszystkie podmioty związane z łańcuchem dostaw intensywnie pracują nad tym, w jaki sposób cały proces tj. od produkcji surowców aż do stworzenia produktu i umieszczenie go na półkach sklepowych, uczynić bardziej zrównoważonym.

Obserwujemy u naszych partnerów biznesowych szczere zaangażowanie i otwartość na rozwiązania umożliwiające wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Ale widzimy także, że niektórych rozwiązań nie da się wprowadzić z marszu, potrzeba czasu, aby dopracować szczegóły.

Obecnie firma Maspex prowadzi wiele projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest m.in. dążenie do neutralności produkcji dla środowiska. Mamy szczegółową Strategię Zrównoważonego Rozwoju, czyli dokument, w którym zebraliśmy cele i sposób ich realizacji do 2030 roku. „Efekt Kolibra”, którym nazwana została Strategia polega na tym, że innowacja w jednym polu wywołuje zmiany w innych dziedzinach, razem prowadząc do przełomowych, pozytywnych zmian dla człowieka i planety. Tak również dokonuje się zrównoważony rozwój.

W kwestii GOZ działamy proaktywnie. Nie czekamy, aż ktoś przedstawi nam gotowe rozwiązanie, a sami inicjujemy kontakty z uczelniami, startupami, oraz z dużymi firmami np. producentami opakowań, zapraszając ich do dyskusji i zachęcając, abyśmy razem tworzyli nowe technologie. Im bardziej jesteśmy zaangażowani na etapie projektowania, tym lepiej dane rozwiązanie pasuje do realiów wielkoskalowej produkcji.

Jakie działania w tym zakresie podejmuje Grupa Maspex i czym są podyktowane? Czy zrównoważony rozwój to biznesowy kaprys czy konieczność?

Zdecydowanie nie jest to kaprys. Jest to konieczność podyktowana rozsądkiem i świadomą produkcją. Firma Maspex to firma polska, z ponad 30-letnią tradycją i od zawsze dbająca o środowisko, podejmująca np. szereg działań lokalnych, w miejscowościach, w których mamy zakłady produkcyjne. W Tymbarku przyzakładowa oczyszczalnia ścieków przyjmuje także ścieki komunalne, tym samym przyjmując na siebie odpowiedzialność oczyszczania ścieków dla całej społeczności Tymbarku, a nie tylko skupiając się na własnych ściekach poprodukcyjnych. Ale to tylko jeden z przykładów. Od wielu lat, każda nasza inwestycja była przenalizowana z punktu widzenia jej oddziaływania na środowisko. Podchodziliśmy do tego tematu w sposób świadomy i wynikający z modelu biznesowego naszej firmy.

Na działania proekologiczne i te związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu wydaliśmy już ponad 250 milionów złotych. Nasze fabryki posiadają własne farmy fotowoltaiczne, wymienniki ciepła dzięki który wykorzystujemy ciepło gruntowe, systemy kogeneracyjne, przyzakładowe oczyszczalnie ścieków, technologie oszczędzające wodę i prąd, rozwiązania redukujące emisję gazów cieplarnianych, ale też ograniczające hałasy, zapachy i systemy zarządzające odpadami poprodukcyjnymi.

Do 2030 roku 20 proc. energii elektrycznej w naszych zakładach produkcyjnych pochodzić będzie z OZE. Osiągniemy 25-procentowy poziom redukcji CO2 w logistyce magazynowej oraz 15-procentowy poziom oszczędności wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Dążymy również do tego by 80 proc. odpadów z produkcji i dystrybucji było odzyskanych do ponownego wykorzystania.

Z kolei Dział Zarządzania Innowacjami, który powstał w 2015 śledzi na bieżąco innowacje i nowoczesne technologie dedykowane branży agri-food, aby następnie prezentować je w firmie poszczególnym działom. Jeśli dane rozwiązanie zdobędzie aprobatę, rozważamy różne opcje finansowania takich inwestycji. Oprócz środków własnych regularnie aplikujemy do rozmaitych naborów organizowanych przez np. NCBiR czy EIT Food (europejska wspólnota wiedzy i innowacji działająca w obszarze żywności, która powstała w 2016 roku jako międzynarodowe konsorcjum najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw).

Reasumując, Dział Zarządzania Innowacjami nie tylko wyszukuje innowacje na rynku, ale zajmuje się także tworzeniem założeń projektowych, a następnie realizacją innowacyjnych projektów w całej firmie (projekty są prowadzone w Wadowicach i innych lokalizacjach tj. w Lublinie, Łowiczu, Olsztynku, Tychach, Tymbarku, Wąsoszu Dolnym).

Niedawno prezes Pawiński mówił na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, że ekologia równa się ekonomia? Jak policzyć te korzyści ekonomiczne?

Ekologia musi równać się ekonomii, ponieważ konsument z reguły działa racjonalnie i nie będzie chciał płacić nieracjonalnej ceny za produkt. Zyski z działań proekologicznych łatwo policzyć stosując klasyczne wskaźniki finansowe jak IRR czy NPV. My to robiliśmy i robimy, w przeszłości zrealizowaliśmy szereg proekologicznych inwestycji, które przyniosły oczekiwane stopy zwrotu. Oczywiście najtrudniejsze jest określenie wartości spodziewanych przychodów i kosztów, zwłaszcza w sytuacji niestabilnej sytuacji prawnej czy politycznej.

Jak wartości i strategie firm związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na postrzeganie ich przez klientów? Czy za wartości są gotowi więcej płacić za produkt danej marki?

Dobrym przykładem jest makaron Lubella z jajkami z wolnego wybiegu, który okazał się rynkowym sukcesem. W tym przypadku konsument nie szukał nowego smaku, ale godziwego traktowania zwierząt. Konsumenci nie tylko oczekują tego typu zmian, ale są już gotowi za to więcej zapłacić. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co firma lub marka robi dla środowiska lub społeczeństwa, czy jest w tym zakresie odpowiedzialna.

Maspex od kilkunastu lat rozwija i angażuje się w programy CSR. Posiadamy kilka znanych, ogólnopolskich programów edukacyjnych, np. Kubusiowi Przyjaciele Natury dotyczący edukacji klimatycznej, czy Akademia Lubella poruszająca tematykę gotowania, zbilansowanej diety i niemarnowania żywności.

Natomiast marka Tymbark już od 16 lat zachęca dzieci do uprawiania sportu, będąc głównym sponsorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Jest także szereg inicjatyw edukacyjnych, w które jesteśmy zaangażowani jako firma, ale są one prowadzone przez organizacje branżowe np. Krajową Unię Producentów Soków albo tworzone pod brandingiem projektów EIT Food np. 3-letni projekt #AnnualFoodAgenda w ramach którego organizowaliśmy z naukowcami, dietetykami, specjalistami z Banków Żywności wydarzenia edukacyjne (m.in. warsztaty, webinary) dedykowane różnym grupom docelowym takim jak dzieci, młodzież, studenci, rodzice.

Jednym z aspektów ekologii i zrównoważonego rozwoju są opakowania. Dużo mówi się o dyrektywach, które zmienią ten rynek (ROP, SUP, system kaucyjny). Branża ostrzega jednak przed wieloma absurdami tej ustawy oraz mówi o ryzyku zwiększenia cen produktów. Jak Pani ocenia to zjawisko?

W obecnej sytuacji najważniejsze jest stabilizowanie gospodarki i szybko rosnących cen. Nie powinno wdrażać się niedopracowanych rozwiązań, które spowodują kolejne niekorzystne ruchy cenowe. Oczywiście, że należy niezwłocznie dostosować przepisy do dyrektyw dot. ROR, SUP czy systemu kaucyjnego, ale trzeba to zrobić racjonalnie i po kosztach jak najniższych dla społeczeństwa.

Obecnie wiele firm otwiera się na współpracę ze startupami, czy Maspex posiada już swoje własne doświadczenia w realizacji projektów z młodymi przedsiębiorcami?

Tak, mamy już spore doświadczenie we współpracy ze startupami. Jako jeden z przykładów mogę przytoczyć nasze działania w ramach programu PARP o nazwie Scale Up. Zrealizowaliśmy 15 projektów z 15 startupami z różnych obszarów. Jesteśmy związani z trzema Akceleratorami - Krakowskim Parkiem Technologicznym, Fundacją Polska Przedsiębiorcza z Warszawy i Idea Global z Rzeszowa, co zapewnia nam kontakty w różnych częściach Polski.

Współpracujemy także ze startupami zagranicznymi dzięki wspólnym projektom finansowanym ze środków EIT Food, a obecnie występujemy jako Odbiorca Technologii w programie Poland Prize, w którym startupy z całej Europy mogą przedstawiać nam swoje rozwiązania a my wybierzemy spośród nich partnerów do projektów. Pierwsza runda aplikacyjna za nami, ale są planowane kolejne nabory, więc zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu, który w naszym przypadku obsługuje Krakowski Park Technologiczny.

W ubiegłym roku Grupa Maspex zaangażowała się we wsparcie rolnika, który miał problemy ze sprzedażą krzywych buraków oferując ketchup z tych warzyw. Jak oceniacie tą akcję i jej efekty? Czy w tym roku także planujecie działania przeciwdziałające marnowaniu żywności?

Była to bardzo udana, istotna dla nas inicjatywa. Lokalni dostawcy, rolnicy to grupa partnerów biznesowych szczególnie dla nas ważnych. Naszym celem jest by minimum 50 proc. surowców dostępnych w Polsce skupować z upraw znajdujących się w promieniu 150 km od naszych zakładów.

Od lat inwestowaliśmy w budowę lokalnej bazy surowców strategicznych dla Maspex np. jabłek, pomidorów, ogórków, innych warzyw czy zbóż. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, które miały miejsce w latach 2020-2021, pokazały, że jest to dobry kierunek, a alternatywne źródła zaopatrzenia w surowce z polskiego rynku, wpływają nie tylko na efektywność ekologiczną, finansową, ale też ograniczają istotnie ryzyka dostaw surowców.

W naszej strategii zrównoważonego rozwoju mamy zdefiniowane także cele, które odwołują się bezpośrednio do przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności, ale też ograniczeniu zużycia energii, wody i surowców. Każdy z naszych zakładów ma w celach zapobieganie marnotrawieniu zasobów oraz żywności. W tym zakresie również, w przypadku produktów pełnowartościowych, które nie mogą zostać sprzedane przekazujemy je organizacjom pożytku publicznego np. Bankom Żywności, by zostały w pełni wykorzystane.

Zero waste, less waste, foodsave – jak te trendy będę w najbliższym czasie wpływać na rozwój rynku spożywczego i strategie firm?

Ograniczanie marnowania żywności powinno być naszym obowiązkiem a nie trendem, dlatego w najbliższych latach podczas projektowania nowych produktów producenci będą musieli myśleć zarówno o produkcie jak i o opakowaniu – nie tylko o tworzywie z jakiego jest ono wykonane, ale także o jego rozmiarze i gramaturze samego opakowania.

W naszej firmie sukcesywnie zmniejszamy gramaturę opakowań z tworzyw sztucznych i dążymy do zwiększenia w opakowaniach plastikowych dla napojów surowca pochodzącego z recyklingu. Zwiększamy również liczbę opakowań nadających się do recyklingu i wprowadzamy stosowne oznaczenia na opakowaniach.

Wiele z tych trendów obecnych jest w naszych inicjatywach i celach jakie stawiamy w Strategii Zrównoważonego Rozwoju. To one wyznaczają kierunki naszych działań.