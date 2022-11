Na rynek trafiła nowa odmiana jabłoni - Pola. O perspektywach i planach z nią związanych rozmawiamy z prezesem Hubertem Woźniakiem, prezesem Grupy Producentów Owoców Rajpol.

Grupa Rajpol prezentuje pierwszą klubową odmianę jabłek /fot. Rajpol

Pola - nowa odmiana klubowa jabłka

- Wprowadzamy na rynek nową odmianę jabłoni Pola, której jako - Organizacja Producentów Owoców Rajpol - jesteśmy właścicielem. Przez ostatnie lata szukaliśmy nowej, idealnej odmiany jabłka, którą moglibyśmy wprowadzić w naszych sadach - mówi serwisowi sadyogrody.pl Hubert Woźniak, prezes Grupy Producentów Owoców Rajpol.

- Wybraliśmy odmianę którą nazwaliśmy Pola. To zupełnie nowa odmiana jabłoni. Jabłko Pola charakteryzuje się bardzo dobrym smakiem, jest bardzo słodkie, twarde. Ładnie się prezentuje na półce sklepowej. Nasza ambicją jest wprowadzenie jej do szerokiej oferty handlowej - mówi Hubert Woźniak.

Prezentacja jabłek nowej odmiany klubowej Pola odbyła się podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 w Warszawie

Jabłka na rynek deserowy

Jabłko Pola zostaje wprowadzone z przeznaczeniem na rynek deserowy - sieci supermarketów, jak i na eksport. Odmiana bardzo dobrze nadaje się do dalekich wysyłek, do krajów Dalekiego Wschodu. Bardzo dobrze znosi transport. Jabłka drugiej klasy będą przeznaczone do produkcji m.in. chipsów, musów.

Cała rozmowa z prezesem grupy Rajpol w materiale wideo.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl