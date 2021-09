Grzybiarze łamią mnóstwo przepisów

W Polsce na grzyby może iść każdy i zebrać, ile chce. Problem jednak w tym, że łamiemy przy tym wszelkie możliwe przepisy, rozjeżdżamy lasy i zbieramy grzyby nawet tam, gdzie nie wolno tego robić.

Data: 06-09-2021, 17:45

Grzybiarze łamią mnóstwo przepisów, fot. shutterstock

Ogólne zakazy dotyczące zbierania grzybów stanowią, że runo leśne musi zostać nienaruszone na obszarach ochrony ścisłej, w ostojach zwierząt i w drzewostanach młodszych o wysokości nie przekraczającej 4 m. Nie wolno też zbierać grzybów na wojskowych poligonach.

Jednym z większych grzechów grzybiarzy jest wjeżdżanie samochodem do lasu. Owszem, jest to dozwolone, ale tylko tam, gdzie mamy do czynienia z drogą publiczną. Tymczasem wiele leśnych duktów nie ma wyraźnego oznaczenia z zakazami wjazdu.

Zasady grzybobrania mówią o tym, żeby grzyby wycinać lub wykręcać. I warto się tego trzymać, bo wyrwanie grzyba może być uznane za niszczenie ściółki leśnej.

