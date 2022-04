Grzyby na pomoc Ukrainie. Polska firma wspiera armię sąsiada suplementami diety

Krakowska firma Hydrostor, właściciel marki MushUp wspiera armię ukraińską wykorzystując innowacyjne produkty zwiększające koncentrację i wydolność.

Autor: AT

Data: 05-04-2022, 14:59

Ukraińscy żołnierze otrzymali partię innowacyjnego suplementu od polskiej firmy. fot. shutterstock

Grzyby na pomoc Ukrainie

Krakowska firma „Hydrostor”, właściciel marki MushUp wspiera armię ukraińską wykorzystując innowacyjne produkty zwiększające koncentrację i wydolność.

Wszystko zaczęło się od rozmowy na temat pomocy dla Ukrainy. Tak się składa, że nasza firma współpracuje z Pawłem Mateńczukiem - pseudonim „Naval”, doświadczonym byłym żołnierzem „Gromu”, a zarazem pisarzem, podróżnikiem i trenerem. Zadzwoniłem do Pawła z zapytaniem, czy wie jak moglibyśmy to zrobić. Okazało się, że „Naval” ma dostęp do przedstawicieli armii ukraińskiej w Polsce. Podczas rozmowy z „Navalem”, który jest użytkownikiem naszego produktu, padł pomysł, że warto byłoby walczących wesprzeć naszym suplementem. Ponieważ poprawa wydolności i koncentracji ma kluczowe znaczenie w sytuacji ekstremalnego stresu, którego doświadczają żołnierze, uznaliśmy, że pomysł jest super - mówi Jakub Pawłaszek, prezes Hydrostoru.

Ukraińscy żołnierze korzystają z polskiego suplementu diety

MushUp Mix testowany jest na sportowcach w dyscyplinach wytrzymałościowych, zawodnikach sportów walki oraz ludziach obciążonych stresem.

- Opinie użytkowników są bardzo dobre. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazać na potrzeby ukraińskich żołnierzy 5000 porcji produktu w pojedynczych saszetkach. A żeby jeszcze wzmocnić działanie produktu każdą saszetkę połączyliśmy z saszetką kawy rozpuszczalnej. Kawa to znany i skuteczny stymulant, a zarazem jedna z najbardziej lubianych propozycji podania naszego produktu. Ponieważ nasz startup ma ograniczone zasoby finansowe przygotowaliśmy akcje promocyjną, która umożliwi przekazanie kolejnych porcji preparatu żołnierzom walczącym w obronie Ukrainy- dodaje Pawłaszek.

Hydrostor. Kim są twórcy MushUp?

Należący do Stowarzyszenia „Polska Ekologia” Hydrostor postanowił opracować specjalną ofertę związaną z pomocą Ukrainie i przeznaczyć 10% wpływów ze sprzedaży na wysyłanie ukraińskim żołnierzom następnych tysięcy kompletów MushUp Mix + kawa. W ten sposób każdy polski klient może dołożyć się do akcji pomocy Ukrainie.

MushUp to nowa marka w polskim świecie grzybów leczniczych. Firma chce promować możliwości wykorzystania ekologicznego suplementu diety z grzybów w żywności. O produkcie szerzej pisaliśmy w 2021 roku w tekście: MushUp - Polska firma opracowała suplement diety z grzybów