Aby zwiększyć świadomość tego problemu, Heinz i eksperci od e-sportów z Druid Gaming, stworzyli jedyną w swoim rodzaju wyspę w Fortnite inspirowaną gospodarstwami producentów pomidorów Heinz. Wyspa została zaprojektowana, aby edukować konsumentów na temat fundamentalnej roli, jaką odgrywa zdrowa gleba, będąca częścią naszego systemu żywnościowego.

Heinz nadaje sygnał S.O.S. w walce o zdrowie gleby i prosi graczy Fortnite o pomoc w zmianie tych tendencji. Jednocześnie zapewnia, że to nie koniec gry dla jego smacznych pomidorów i żywności, uprawianych dotąd na zdrowych glebach.

W grze została utworzona bezpieczna strefa, która kurczy się, aby uświadomić graczom, jak szybko pogarsza się stan zdrowia gleby. Zadaniem graczy będzie przegonić "burzę" 33 proc. szybciej niż w Fortnite Battle Royale i Zero Build.

Jest także dobra wiadomość - gra w wirtualnym świecie będzie miała pozytywny wpływ na świat rzeczywisty, a Heinz pomoże ochronić dodatkowe 13,5 mln m2 gleb (co odpowiada wielkości ponad 1600 boisk piłkarskich).

Gracze będą mogli doświadczyć procesu uprawy pomidorów Heinz, zaczynając w szklarniach, gdzie znajdują się młode rośliny pomidorów, które są następnie przesadzane na pola, aby rosnąć i przekształcać się w dojrzałe owoce.

Wyspa obrazuje tylko niektóre ze zrównoważonych i regeneracyjnych praktyk, które Heinz wspiera w realnym świecie, aby uprawiać doskonałej jakości pomidory używane do produkcji ketchupu o wyjątkowym smaku, znanego i uwielbianego przez fanów na całym świecie.

Praktyki, mające na celu poprawę zdrowia gleby, obejmują uprawę pod osłonami, płodozmian i utrzymanie pokrywy glebowej.

W 2020 roku Heinz zobowiązał się do dalszego doskonalenia swoich zrównoważonych praktyk rolniczych, aby chronić dobrą żywność dla przyszłych pokoleń.

Kampania 360, opracowana przez agencję kreatywną GUT z São Paulo, będzie wykorzystywała kanały pozyskane, płatne i własne. Podczas fazy teaserowej zobaczymy kilka największych nazwisk na Twitchu, takich jak Matek, Kubx, NAvvvia and Setty.2k, które pokażą podgląd gry przed datą premiery konsumenckiej.

Jeśli chodzi o Heinz, wszystko zaczyna się od naszych pysznych pomidorów. Dlatego zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zrównoważonego pozyskiwania pomidorów do ketchupu na całym świecie do 2025 roku. Poprzez to zobowiązanie budujemy lepsze gleby, które nie tylko zasilą nasze wyjątkowe pomidory, ale mają potencjał, aby pomóc w przechowywaniu węgla. Jest to ważny filar na naszej mapie drogowej, która ma doprowadzić Heinz do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku

- mówi Christina Kenz, Chief Growth & Sustainability Officer w Heinz.