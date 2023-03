Frytka w kształcie łyżki - czy rozwiąże problem 80% Polaków? Heinz wprowadza ciekawe rozwiązanie, ale tylko w jednym lokalu gastronomicznym i na jeden weekend.

Heinz wprowadza ciekawe rozwiązanie; fot. mat.pras.

Polacy kochają frytki, ale z keczupem

Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Heinz, ośmiu na dziesięciu Polaków (81%) odmawia jedzenia frytek bez keczupu.

Przy tak dużym znaczeniu tego sosu, nie dziwi fakt, że blisko siedmiu na dziesięciu (68%) polskich miłośników ketchupu często czuje się sfrustrowanych, nie mogąc nabrać pożądanej porcji sosu, która byłaby dla nich wystarczająca. Ponad połowa badanych Polaków (52%) nabiera ketchup więcej niż jedną frytką na raz, a ponad jedna czwarta (27%) potrzebuje do tego dodatkowego narzędzia.

Heinz Spoon Friez - frytki w kształcie łyżeczki

Przy ogromnej liczbie 4,5 miliarda frytek zjadanych każdego roku na całym świecie, Heinz planuje położyć kres cierpieniu fanów sosów, oferując nowe rozwiązanie – "Heinz Spoon Friez".

To wykonane w całości z ziemniaka i kształtem przypominające tradycyjne łyżeczki "Heinz Spoon Friez". Dzięki ziemniaczanej główce w kształcie "miseczki" fani ketchupu mogą w końcu nabrać go więcej i delektować się wyjątkowym smakiem Heinz Tomato Ketchup.

Heinz podejmuje współpracę się z warszawską restauracją Soul on the Grill

Heinz podejmuje współpracę się z warszawską restauracją Soul on the Grill, aby sprowadzić “Heinz Spoon Friez” do stolicy tylko na jeden weekend.

W Soul on the Grill (mieszczącej się w Fabryce Norblina w Warszawa), w sobotę 1-ego i niedzielę 2-ego kwietnia [od 12:00 do 00:00], klienci będą mogli schrupać limitowane “Heinz Spoon Friez” za darmo.

"Wierzymy, że fani ketchupu zbyt długo cierpieli w milczeniu. W Heinz Spoon Friez jest wiele miłości do frytek i jeszcze więcej do naszego ikonicznego ketchup Heinz Tomato Ketchup. Jedynym słusznym wyborem było dla nas wypróbowanie tego rozwiązania" – mówi Gosia Michalak-Wojskowicz, Category Product Manager w Heinz.

