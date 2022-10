Helio właśnie opublikowało swoje główne wyniki. Okazuje się, że firma poprawiła przychody i zysk w porównaniu do sytuacji z ubiegłego roku.

Leszek Wąsowicz - prezes Helio S.A./ fot. mat. prasowe

Na początku należy zaznaczyć, że rok obrotowy Helio zaczyna się 1 lipca, za to kończy 30 czerwca. To za ten okres – 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 spółka podała wyniki. Okazuje się, że mimo inflacji i wybuchu wojny, finanse Helio mają się nie najgorzej.

Przychód i zysk Helio za 2021 r.

Spółka uzyskała 311 877 000 zł przychodu w porównaniu do ubiegłego roku, w którym było to 272 928 000 zł. Całkowity zysk z działalności operacyjnej to 21 662 000 zł wobec ubiegłorocznego, który wynosił 16 421 000.

Prezes się chwali

Z dumą stwierdzam, że nasze wieloletnie starania opłaciły się. Mimo panującego na rynku sztormu, nadal podążamy wyznaczonym kursem. Na ile to możliwe staramy się neutralizować ciężar podwyżek dla naszych odbiorców i finalnych konsumentów. Bardzo ostrożnie podchodzimy bowiem do przenoszenia podwyżek na odbiorców, chcąc łagodzić wpływ inflacji na konsumentów. Mimo niesprzyjających czynników makroekonomicznych nie planujemy jednak oszczędzać na jakości. Choć cena będzie zyskiwała na znaczeniu, to zaufanie do producenta i gwarancja dobrej jakości są szczególnie teraz ważne dla racjonalnego konsumenta. Warto przy tym podkreślić, że jakość HELIO to nie tylko nasza parasolowa marka, ale też produkowane przez nas liczne marki własne czołowych sieci handlowych - przekazał prezes w liście podsumowującym wyniki spółki.

