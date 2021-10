Helio eliminuje olej palmowy

Helio eliminuje olej palmowy i dołącza do akcji promocyjno-informacyjnej „Nie jem palmowego – chronię orangutany".

Nie jem palmowego – chronię orangutany to akcja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Olej palmowy czy jest zdrowy

Celem akcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Nie jem palmowego – chronię orangutany”. Jej celem jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożenia, jakie niesie za sobą produkcja oleju palmowego m.in. dla lasów deszczowych i dla wielu gatunków zwierząt, a także… negatywnego wpływu utwardzonego tłuszczu palmowego na nasze zdrowie.

Według Instytutu Żywności i Żywienia, olej palmowy nie jest tłuszczem polecanym w żywieniu, m.in. z uwagi na wysoką (zbliżoną do tłuszczów zwierzęcych) zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych, dlatego odradza spożywanie tego składnika!

Olej palmowy to dziś jeden z najbardziej rozpowszechnionych składników wykorzystywanych m.in. przy produkcji żywności przetworzonej. Jak podaje WWF, roczna światowa produkcja oleju palmowego wynosi 66 mln ton. W Polsce, od 2004 roku spożycie oleju palmowego wzrosło o 150%, a średnia roczna konsumpcja w przeliczeniu na jednostkę PKB w 2017 roku wynosiła 711 kg2



Olej palmowy otrzymywany jest z palm oleistych, a jego produkcja negatywnie wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale także na nasz ekosystem. Wycinka wielkich połaci lasów tropikalnych pod uprawę palm olejowych m.in. na Sumatrze i Borneo jest jednym z czynników, który wpływa na zmniejszenie populacji orangutanów. To dziś gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, o czym przypomina nam

organizacja Greenpeace.

Helio eliminuje olej palmowy

Firma Helio opracowała technologię umożliwiającą całkowite wyeliminowanie oleju palmowego w swoich produktach. Nowe masy krówkowe Helio Premium to przedstawiciele tej technologii. Wytwarzane są według sprawdzonej, tradycyjnej receptury z surowców najwyższej jakości, przy użyciu pełnego mleka. Dzięki temu, masy do ciast Helio nie tylko nie zawierają oleju palmowego, ale także wyróżniają się brakiem glutenu i konserwantów. Skład mas krówkowych Helio potwierdza przyznany im certyfikat „Czytaj skład poleca“. Realizowana przez Helio polityka eliminowania oleju palmowego, jak i konserwantów znalazła swój wyraz nie tylko w linii mas do ciast Helio. Brak tłuszczu palmowego charakteryzuje także wszystkie popcorny do mikrofalówki polskiego producenta.