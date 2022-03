Helio: koszty rosną na każdym kroku. "Jesteśmy skazani na znaczny wzrost cen bakalii"

- Z taką skalą podwyżek, jak obecnie, chyba jeszcze nie mieliśmy do czynienia w naszej działalności. Pandemia i wojna na terytorium Ukrainy nie ułatwiają przy tym prowadzenia działalności. Mapa ryzyk jest obszerna i trzeba umieć nimi zarządzać - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Leszek Wąsowicz, prezes Helio.

Autor: MB

Data: 28-03-2022, 14:08

Leszek Wąsowicz, prezes Helio/ fot. materiały prasowe

Jak wojna Rosji z Ukrainą wpłynie na polski sektor rolno-spożywczy i bezpośrednio na Helio?

Leszek Wąsowicz, prezes Helio: Bez wątpienia obecna sytuacja geopolityczna w regionie dotyka wszystkich, zarówno emocjonalnie, jak i biznesowo. Z perspektywy branży spożywczej drożeje wiele surowców rolnych, których Ukraina była istotnym światowym producentem. Zmniejszona ich podaż jest zaś kolejnym czynnikiem napędzającym wzrost cen. Niestety w naszej działalności też musimy szukać alternatywnych źródeł dostaw, aby pokryć lukę po niedoborach bakalii pochodzących z ukraińskich upraw.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W przypadku HELIO najbardziej dokuczliwym czynnikiem związanym z wojną jest jednak eskalacja ryzyk walutowych. Większość surowców kupujemy w dolarach amerykańskich (USD), które od wybuchu wojny mocno podrożały względem złotego. Oczywiście odczuwamy także wzrost kosztów paliwa i energii. Czynniki te bezpośrednio przekładają się na wzrost kluczowych pozycji kosztowych w naszej działalności, począwszy od zakupu surowca, produkcję, czy logistykę. Choć staramy się niwelować skutki podwyżek dla naszych dystrybutorów i finalnych klientów, niestety wszyscy odczujemy je na własnej skórze.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji trudno przy tym przewidzieć skalę wzrostów nawet w perspektywie kilku miesięcy. Dlatego na bieżąco musimy dostosowywać ceny sprzedawanych produktów do realnie ponoszonych kosztów. Warunki cenowe, które proponowaliśmy jeszcze kilka tygodni temu są już dziś nieosiągalne. Obrazowo ujmę, że to co tydzień temu było podwyżką, dziś już jest ceną okazyjną.

Jak wygląda dzisiaj współpraca Helio z firmami z Rosji, Białorusi a także z Ukrainy?

Choć czynnik makroekonomiczne dały nam się we znaki, wojna na Ukrainie nie zaburzyła naszej działalności operacyjnej. Ukraina, Rosja, czy Białoruś nie stanowiła dla nas ani istotnych rynków zbytu, ani zaopatrzenia. Co prawda utraciliśmy pewną część sprzedaży jednak struktura odbiorców i dostawców nie uległa większym zmianom. Nie utraciliśmy żadnych istotnych kontraktów handlowych, ani nie odnotowaliśmy dodatkowych utrudnień w łańcuchu dostaw, poza tymi, z którymi mierzymy się już od 2 lat w związku z pandemią. Jesteśmy też zabezpieczeni pod względem zasobów ludzkich, w tym także pracowników produkcyjnych z Ukrainy, którzy są u nas od lat mile widziani.

W kontekście wojny na terytorium Ukrainy, przede wszystkim chciałbym podkreślić swoją solidarność z obywatelami zaatakowanego regionu Europy. Rosyjski atak na demokratyczne państwo, który naraża życie cywilów i zagraża stabilności w Europie jest dla mnie prywatnie nieakceptowany na żadnym poziomie wartości i moralności, a tym samym kategorycznie sprzeczny z zasadami etycznymi jakie krzewimy od 30 lat w naszej firmie.

Z powyższych względów przyłączyliśmy się już od pierwszych dni wojny do organizowanych akcji pomocowych na rzecz Ukrainy, zarówno poprzez wsparcie rzeczowe, jak i organizacyjno-socjalne. Jeżeli muszę podać jakiś przykład, to dodam, że już w pierwszym tygodniu wojny przekazaliśmy kilka ton bakalii na rzecz pomocy dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy. Pomagamy jednak nie dla poklasku, tylko z potrzeby serca i solidarności z Ukrainą.

Początek 2022 r. to szereg wyzwań dla biznesu, w tym dla sektora spożywczego. Jak Helio radzi sobie z galopującymi cenami surowców, gazu, energii, inflacją?

Faktem jest, że koszty rosną na każdym kroku. Z taką skalą podwyżek, chyba jeszcze nie mieliśmy do czynienia w naszej działalności, więc z przykrością stwierdzam, że w 2022 roku skazani jesteśmy także na znaczny wzrost cen bakalii. Pandemia i wojna na terytorium Ukrainy nie ułatwiają przy tym prowadzenia działalności. Mapa ryzyk jest obszerna i trzeba umieć nimi zarządzać.

Jest jeszcze za wcześnie by stwierdzić, na ile tegoroczna inflacja zmieni koszyki konsumenckie w 2022 r. Na bieżąco obserwujemy rynek, ale konstruktywne wnioski na temat zmian preferencji konsumentów będzie można przedstawić dopiero za kilka miesięcy. Z jednej strony mamy bowiem galopującą inflację, wzrost podstawowych kosztów życia i utrzymania, co powinno skierować siłę nabywczą w stronę produktów tańszych, ekonomicznych. Z drugiej jednak strony od kilku lat mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem świadomości konsumentów, w tym przywiązywania wagi do jakości kupowanych bakalii, braku konserwantów w suszonych owocach, czy zwiększonym spożyciem orzechów i bakalii jako zdrowej przekąski. Z pewnością prozdrowotny trend spożycia bakalii z nami pozostanie. Tymczasem należy pamiętać, że sprzedaż wielkanocna będzie później niż w zeszłym roku, a tym samym przedświąteczny pik przypadnie już na kwiecień.

Priorytety Helio na 2022 r.

W kontekście zmian rynkowych wskazałbym na zwiększony popyt na produkty marek własnych, które są postrzegane przez konsumentów jako tańsze, co ma szczególne znaczenie w dobie gospodarczej recesji. Dynamicznie rozwijamy się więc ze zwiększonym popytem na „private labels”. Obsługujemy w tym zakresie praktycznie wszystkie duże sieci działające w Polsce, a w ostatnich latach systematycznie zwiększamy sprzedaż marek własnych także zagranicą.

Mimo niestabilnych czasów nie zatrzymujemy się i działamy dalej także pod względem wzmacniania naszej przewagi infrastrukturalnej. Systematycznie kończymy jedne inwestycje i rozpoczynamy kolejne. To jest wpisane w DNA naszego przedsiębiorstwa. Przed nami dalsza rozbudowa kompleksu w Brochowie. Mamy już gotowe plany powiększenia powierzchni biurowej, magazynowej i produkcyjnej. Jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę i poszukiwania wykonawców.