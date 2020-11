HELIO Natura So Soft! bez konserwantów już na sklepowych półkach

Prezes Atlanta Poland: Dzisiejszy kryzys to nasza jutrzejsza rzeczywistość

So Soft! HELIO Natura to jedyne takie! zdrowe przekąski, które wyróżniają się brakiem konserwantów i oryginalnym, naturalnie słodkim smakiem.

So Soft! żurawina, morele, daktyle, figi i śliwki to wyjątkowo miękkie i soczyste, zupełnie nowej jakości owoce suszone HELIO Natura, które doskonale wpisują się w trendy zdrowego odżywiania!

W nowej linii HELIO Natura znajdziemy też pyszne i zdrowe, naturalnie słodkie - jedyne takie! So Soft! DAKTYLE, FIGI i ŚLIWKI suszone miękkie owoce bez konserwantów.

Wszystkie oryginalne przekąski So Soft! HELIO Natura wyróżnia:

• soczysta mięsistość

• brak konserwantów

• naturalnie słodki smak

• wysoka zawartość błonnika

• naturalnie ciemny kolor

• długi termin przydatności

• wygodne, apetyczne opakowanie

So Soft! to najnowsza odpowiedź HELIO na dzisiejsze potrzeby konsumentów, którzy w dobie rosnącej częstotliwości alergii i chorób cywilizacyjnych, tj. cukrzyca i otyłość, a także trwającej pandemii Covid- 19, stawiają na ZDROWE ODŻYWIANIE i zwracają coraz większą uwagę na jakość i skład kupowanej żywności. Dlatego zgodnie z duchem Slow Food, polska marka HELO proponuje nam na nadchodzący nowy rok- zupełnie nowe, naturalnie zdrowe, wyjątkowo miękkie i soczyste, doskonale uwodnione - najwyższej jakości owoce suszone bez konserwantów So Soft! HELIO Natura, które w codziennym planie dnia pomogą nam- naturalnie i ze smakiem- zadbać o zdrową dietę w 2021 roku!

