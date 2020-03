HELIO przekazuje bakalie przekąskowe dla personelu medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi

Pandemia COVID-19 spowodowała niewyobrażalne skutki na całym świecie, z dnia na dzień przybywa coraz więcej zarażonych, a na pierwszej linii frontu znaleźli się lekarze, pielęgniarki, ratownicy oraz cały personel medyczny, który pracuje teraz w stanie ciągłej gotowości, walcząc każdego dnia o zdrowie i życie pacjentów, narażając przy tym zdrowie swoje i swoich bliskich. HELIO pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia, przyłączając się w ogólnopolską akcję pomagania Medykom, a tym samym pomóc im w miarę możliwości przetrwać ten straszny czas pełen poświecenia, ogromnego ryzyka i obaw o zdrowie wszystkich rodzin w Polsce.

HELIO to polski producent bakalii, który od blisko 30 lat dostarcza Polakom najwyższej jakości bakalie i masy do ciast, a także popcorn do mikrofalówki, czy polewy i dekoracje. Jednym z priorytetów firmy jest społeczna odpowiedzialność i propagowanie m.in. zasad zdrowego żywienia. HELIO systematycznie angażuje się zatem w różnorodne kampanie społeczne i akcje charytatywne. Okazane przez HELIO wsparcie dla Medyków jest naturalnym, bezinteresownym odruchem serca, by móc choć w niewielkim stopniu dodać otuchy lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, którzy prawie nie schodzą z dyżurów, by nieść pomoc potrzebującym.