Helio spodziewa się 50-procentowego wzrostu przychodów

Helio SA odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności znacząco zwiększył swój eksport, który w przedmiotowym kwartale stanowił ok. 10% jego przychodów ze sprzedaży, względem ok. 1% w okresie porównywalnym.

Mimo dynamicznego wzrostu sprzedaży, w opinii Zarządu Spółki nie można jednak na ten moment antycypować istotnych zmian na poziomie zysku netto ze względu na przewidywany wstępnie spadek rentowności operacyjnej Spółki.



Helio SA uznała niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym przychodów ze sprzedaży istotnie odbiegających od danych za analogiczny okres roku poprzedniego.

Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie okresowym za III kwartał roku obrotowego 2019/2020, który Spółka opublikuje w dniu 29 maja 2020 r.