- Współczesny konsument chętnie sięga po produkty postrzegane za tańsze, ale od zaufanego producenta i firmowane znakiem danej sieci handlowej - mówi nam Grzegorz Sobociński, prokurent kierownik biura zarządu i Marketingu Helio.

Grzegorz Sobociński Prokurent Kierownik Biura Zarządu i Marketingu Helio/fot. materiały prasowe

Helio chwali się wynikami

Helio to notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych producent i dystrybutor bakalii. Firma została założona w 1992 r. przez małżeństwo Justyny i Leszka Wąsowicz, którzy po dziś dzień nim zarządzają i są jego strategicznym właścicielem.

- 30 czerwca zakończyliśmy nasz rok obrotowy. W tym czasie faktycznie przychody nam znacznie podskoczyły względem ubiegłorocznych. Ostatnia prosta roku obrotowego 2022/2023 była przy tym szczególnie spektakularna. Osiągnęliśmy rekordowe przychody w ponad 30 letniej historii przedsiębiorstwa w okresie kwiecień – czerwiec, to na dodatek kwartał ten cechował się najwyższą w ciągu całego roku, ponad 40% dynamiką wzrostu. Sprzedaż rosła przy tym wartościowo i wolumenowo. Struktura odbiorców nie uległa istotnym zmianom, co oznacza, że skala współpracy ze wszystkimi naszymi kluczowymi odbiorcami wzrosła. Z wstępnej szacunkowej analizy sprzedaży wynika, że rok ten zakończyliśmy rekordowymi przychodami ze sprzedaży na poziomie ok. 370 mln zł, tj. blisko 20% więcej niż w roku poprzednim - wylicza Grzegorz Sobociński.

Przed Helio kolejne inwestycje mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, w tym w pierwszej kolejności zapowiadaną rozbudowę kompleksu w Brochowie o powierzchnie biurowe, odnawialne i alternatywne źródła energii oraz park maszynowy. - Część z tych inwestycji jest już realizowana. Planowanym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz kredyty długoterminowe - zapewnia.

Polski konsument: chętnie sięga po tańsze produkty

Jaki jest polski konsument dzisiaj? Czego potrzebuje i oczekuje?

- Wysoka inflacja oraz pogorszenie nastrojów konsumenckich wzmocniły rolę marek własnych sieci handlowych. Współczesny konsument chętnie sięga bowiem po produkty postrzegane za tańsze, ale od zaufanego producenta i firmowane znakiem danej sieci handlowej. Jest to grupa, której udziały w ostatnich latach rosły najdynamiczniej w strukturze naszej sprzedaży. Odpowiadają one za ok. 75% naszej sprzedaży, a dalszy wzrost tej grupy produktów wydaje się być nieunikniony - dodaje Grzegorz Sobociński.

Czy polityka i branża spożywcza grają do jednej bramki?

Jednym z tematów tegorocznego Forum Rynku Spożywczego i Handlu będzie: Biznes pod ostrzałem regulacji. Czy Pana zdaniem polityka i branża spożywcza grają do jednej bramki?

- Niestety w mojej ocenie są to dwa oderwane od siebie światy. Ilość generowanych przepisów i ich zmian jest porażająca. To rodzi nie tylko horrendalne koszty, ale też dodatkowe ryzyka dla działalności. Za prof. Koźmińskim skwituję zatem, że biurokracja, podobnie jak formalizacja nie jest sama w sobie czymś złym. W pewnym stopniu jest niezbędna. Szkodliwy jest jedynie jej nadmiar - zapewnia Grzegorz Sobociński.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl