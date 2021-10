Helio zwiększyło przychody kwartalne do 58 mln zł

Helio zwiększyło przychody w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 (czyli od lipca do września) do około 58 mln zł wobec 46 mln zł rok wcześniej - poinformował dystrybutor bakalii i mas do ciast w komunikacie. Spółka liczy w związku z tym na istotną poprawę wyniku netto, nawet kilkukrotnie wyższą rok do roku.

Autor: PAP

Data: 01-10-2021, 15:28

Helio zwiększyło przychody kwartalne do 58 mln zł /fot. unsplash.com

Helio odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, a tym samym struktura odbiorców nie uległa istotnym zmianom.

Helio - Zysk kilka razy większy

- Mając na uwadze dynamiczny wzrost sprzedaży (ponad 25 proc. rdr), o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii zarządu Helio należy spodziewać się za przedmiotowy okres istotnej poprawy wyniku finansowego netto. Uzyskany efekt ekonomii skali pozwala antycypować zamknięcie bieżącego kwartału (lipiec - wrzesień 2021) kwotą zysku netto kilkukrotnie wyższą względem okresu porównywalnego - napisano w komunikacie.



Zysk netto Helio w okresie lipiec - wrzesień 2020 wyniósł 1,3 mln zł.

Sezonowość sprzedaży bakalii

Jednocześnie zarząd zapowiada, że z uwagi na sezonowość branży, w tym stosunkowo nieduży udział przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału roku obrotowego w całorocznej sprzedaży spółki, utrzymanie tak wysokiej dynamiki sprzedaży w kluczowych kwartałach świątecznych jest mało prawdopodobne z uwagi na efekt wysokiej bazy.



"Za normę dla działalności emitenta wciąż należy uznawać fluktuację przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent rdr w poszczególnych kwartałach roku obrotowego. Ze względu na sezonowość działalności emitenta, w tym efekt niskiej bazy pierwszego kwartału roku obrotowego w kontekście wyniku netto, uzyskanej dynamiki zysków za okres lipiec - wrzesień 2021 nie należy także bezrefleksyjnie ekstrapolować na całoroczne wyniki netto" - napisano.