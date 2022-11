- Herbapol-Lublin S.A. to firma, która perfekcyjnie łączy tradycję z nowoczesnością, czerpiąc z nich to, co najlepsze. Na tej solidnej podstawie budujemy i poszerzamy nasze portfolio produktowe. Mamy ugruntowaną, mocną pozycję lidera w kategoriach tj. jak syropy, herbaty oraz herbatki i cały czas się rozwijamy w produktach dżemowych zajmując obecnie silną pozycję wicelidera. Nie spoczywamy na laurach i nieustannie dbamy o innowacyjny rozwój naszego asortymentu. Te działania obejmują zarówno rozbudowę już istniejących kategorii, jak i wprowadzanie zupełnie nowych. Spośród naszych ostatnich wdrożeń produktowych, warto zwrócić uwagę m.in. na cukierki czyszczące język (jedyny taki produkt na rynku) czy orzeźwiające gotowe do spożycia napoje herbaciano-owocowe herbaLOVE – mówi Anna Sambor, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Nowych Produktów Herbapol-Lublin S.A.



Herbapol wprowadził do swojej oferty nowe produkty, jakimi są przeciery owocowe.

W niezwykle ważnej dla nas kategorii produktów dżemowych oferowaliśmy do tej pory szeroki wybór dżemów, konfitur i powideł. Pomimo, że jest to kategoria stosunkowo tradycyjna to zdecydowaliśmy się właśnie w niej wprowadzić ciekawą nowość.

Są nią przeciery owocowe w innowacyjnej formie i wygodnym opakowaniu w postaci saszetki do wyciskania tzw. pouch-a. Wyróżniają się one nie tylko pysznym owocowym smakiem, ale również łatwością użycia i mnogością zastosowań. Tworząc poszczególne warianty, opieraliśmy się na ulubionych smakach Polaków, bo to one są wiodącym czynnikiem zakupu w tej kategorii. Dlatego wśród naszych nowości mamy Truskawki i Wiśnie, a propozycją dla tych, którzy są otwarci na nutę egzotyki jest wariant Mango & Brzoskwinie.

Mówiąc o mnogości zastosowań, nie sposób nie wspomnieć, że nasze owocowa nowość świetnie nadaje się jako polewa do naleśników, gofrów, ciast, deserów oraz lodów. Jest również idealna do przygotowania smoothie, koktajli mlecznych czy jako dodatek owocowy do owsianki. Do przygotowania każdej 300g saszetki zużywamy min. 300g owoców. Zatem jest bardzo owocowo, co daje wiele nowych, pysznych możliwości - dodaje Anna Sambor