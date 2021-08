Herbapol-Lublin S.A.: patriotyzm konsumencki nie tylko w Dniu Polskiej Żywności

25 sierpnia przypada Dzień Polskiej Żywności. To doskonała okazja, by przypomnieć,

że sukces polskich produktów zawdzięczamy współpracy z lokalnymi dostawcami.

Autor: pp

Data: 25-08-2021, 10:46

Herbapol-Lublin świętuje Dzień Polskiej Żywności

Patriotyzm konsumencki to rosnący trend, zarówno na rynku spożywczym, jak i kosmetycznym, dodatkowo wzmocniony przez pandemię. Coraz bardziej świadomi konsumenci zwracają uwagę już nie tylko na skład produktów. Ważne jest także to, kto jest ich producentem, a także skąd pochodzą surowce użyte do ich przygotowania. Jednym z powodów jest chęć wspierania polskiej gospodarki i polskich firm, ale równie istotna jest dobra jakość tych produktów. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w 2020 roku, podczas codziennych zakupów konsumenci kierują się przede wszystkim jakością, ceną i miejscem pochodzenia produktów. Co więcej, aż 73% respondentów deklaruje, że mając możliwość wyboru wybrałoby produkt polskiego pochodzenia.

– To, co teraz stało się modne – lokalność i polskość – dla nas jest naturalne i stanowi część DNA naszej firmy. Wyraźnie widać, że produkty wytwarzane w Polsce, przez rodzimych producentów są coraz bardziej popularne wśród konsumentów. Obok argumentów takich jak wspieranie gospodarki czy lepsza jakość tych wyrobów wydaje się, że równie ważny jest element wartości i misji, z jakim utożsamiamy polskie marki. Chętniej sięgamy po produkty, które są w stanie dać nam coś więcej: szukamy emocji, przynależności, historii. W przypadku produktów z zielonym listkiem, który od lat widnieje na opakowaniach naszych wyrobów, jest to przyjemność, smak, aromat, ale także przypomnienie ciepła rodzinnego domu i beztroskich czasów dzieciństwa. Tworząc ofertę i komunikację naszej marki wiemy, że musimy zrealizować to oczekiwanie – i dlatego od lat stawiamy na surowce pochodzące z Polski, często z określonych rejonów, pozyskiwane od sprawdzonych dostawców – podkreśla Anna Sambor, dyrektor marketingu Herbapol-Lublin S.A.

Zioła od sprawdzonych dostawców

Historia firmy „Herbapol-Lublin” S.A. jest ściśle związana z ziołami. Dzięki ugruntowanej wiedzy, własnym punktom skupu oraz zlokalizowanym w lubelskiej siedzibie laboratoriom zapewniającym niezmiennie wysoką jakość surowca, firma pozostaje liderem kategorii herbat ziołowych w Polsce.[2]

„Herbapol-Lublin” S.A. od lat współpracuje z zaufanymi plantatorami, którzy często od kilku pokoleń dostarczają do Herbapolu zioła wykorzystywane do produkcji herbatek ziołowych.

Najpopularniejsze pod kątem upraw są mięta pieprzowa, melisa lekarska oraz szałwia.

Od wielu lat herbatka miętowa od Herbapolu to najchętniej wybierana herbatka ziołowa

w Polsce.[3] Aktualnie oddział skupu w Wielbarku współpracuje z 24 plantatorami, a zioła pochodzą głównie z upraw zlokalizowanych na Warmii i w Polsce wschodniej – rejonu kraju słynącego z czystego powietrza i dobrych warunków klimatycznych.

W 2014 roku w portfolio marki Herbapol pojawiły się także produkty dżemowe. Producent postawił na klasyczne smaki, które lubią polscy konsumenci. Owoce używane do produkcji dżemów, konfitur i powideł firma pozyskuje głównie od lokalnych dostawców, dzięki czemu przetwory marki wyróżniają się nie tylko jakością, ale i smakiem. Marka Herbapol stawia na polskie owoce, takie jak truskawki, czerwone porzeczki, agrest, ale też na ich lokalne czy konkretne odmiany, jak wiśnia nadwiślanka, jabłka z mazowieckich sadów, malina polana, śliwka węgierka czy czarna porzeczka z okolic Nałęczowa.

Polscy dostawcy gwarancją jakości produktów

– Zioła i owoce pochodzące od polskich, sprawdzonych dostawców są nieodłącznym elementem sukcesu naszej marki. W Dniu Polskiej Żywności chcemy przypomnieć i podkreślić ich rolę w tworzeniu naszych produktów, ponieważ to w dużej mierze dzięki nim ich smak kochają Polacy – dodaje Anna Sambor.

Zapotrzebowanie na kluczowe surowce używane do produkcji flagowych produktów marki Herbapol nie maleje. Plantatorzy i dostawcy ziół oraz owoców chcący podjąć współpracę

z firmą mogą liczyć na długoletnie umowy i wsparcie merytoryczne w zakresie odpowiedniego przygotowania surowców.