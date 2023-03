Napoje

Herbapol-Lublin S.A. przygotowuje się do sezonu zbiorów

Początek wiosny oznacza start przygotowań do sezonu zbiorów w firmie „Herbapol-Lublin” S.A. Pozyskiwanie niezbędnych do produkcji surowców roślinnych to proces wieloetapowy i rozłożony na poszczególne miesiące. Zanim rozpoczną się właściwe zbiory, konieczne jest opracowanie szczegółowego planu skupu na ten rok, który określa ilość i asortyment potrzebnych surowców, jak i harmonogram zakupów. Firma wizytuje plantacje oraz szkoli zbieraczy, by finalnie pozyskiwać surowce spełniające wysokie normy jakościowe.

W Herbapolu trwają przygotowania do wiosennych zbiorów/ fot. mat. prasowe