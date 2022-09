Trwa Intensywny sezon zbioru owoców w „Herbapol-Lublin” S.A. Spółka oceniła dotychczasowe zbiory oraz opowiedziała o swoich obecnych działaniach w tym kierunku i planach na kolejne miesiące.

„Herbapol-Lublin” S.A. ocenia sezon zbiorów owoców

Świeże owoce, to obok ziół, podstawowy surowiec roślinny wykorzystywany przez „Herbapol-Lublin” S.A. w produkcji. Sezon zbiorów owoców trwa kilka miesięcy, począwszy od czerwca, gdy pozyskiwane są truskawki, przez kolejne tygodnie lata i wczesnej jesieni, w których skupowane są: czarna i czerwona porzeczka, aronia, wiśnie, śliwki i jabłka. Oznacza to czas niezwykle intensywnych prac przygotowawczych i organizacyjnych, a także tych związanych z samym skupem.

Świeże owoce są szeroko wykorzystywane w produkcji przez „Herbapol-Lublin” S.A.

– Nasz asortyment produktów, które są wytwarzane z wykorzystaniem surowców owocowych, jest szeroki i różnorodny – podkreśla Paweł Ogorzałek, dyrektor operacyjny w „Herbapol-Lublin” S.A. – Z tego względu, nasze potrzeby w zakresie pozyskania owoców, są znaczące, a ich realizacja wymaga intensywnych i dobrze zaplanowanych działań.

Firma Herbapol otworzyła sezon skupu owoców jeszcze przed początkiem lata. W czerwcu główne działania w tym zakresie koncentrowały się na zbiorach truskawek, uprawianych przede wszystkim w okolicach północnego Mazowsza. Zakończyły się już zbiory czarnej porzeczki, która pochodzi głównie z rejonu wokół Lubawy, gdzie zlokalizowany jest oddział spółki odpowiedzialny za produkcję wyrobów dżemowych.

Z których regionów Polski „Herbapol-Lublin” S.A. pozyskuje owoce?

W tym roku „Herbapol-Lublin” S.A. skupował też świeżą porzeczkę czerwoną. Od plantatorów z okolic Lubawy firma pozyskuje również aronię. Jak podkreśla Paweł Ogorzałek, owoce od tamtejszych dostawców wyróżnia bardzo dobra jakość. – Współpracę z pobliskimi dostawcami traktujemy priorytetowo – mówi Paweł Ogorzałek. - Dzięki lokalizacji upraw w niedalekiej odległości od naszego zakładu, możemy znacząco skrócić czas transportu oraz jako odpowiedzialna społecznie firma, wspieramy lokalne zatrudnienie.

Niezwykle ważnym dla firmy surowcem owocowym jest wiśnia. Co warte podkreślenia, dżemy i konfitury Herbapolu są wytwarzane z wiśni nadwiślanki. Odmiana ta jest mniejsza, ale ma bardziej intensywną barwę i przede wszystkim – smak. Co więcej, jest produktem zarejestrowanym jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP). Firma Herbapol pozyskuje je wyłącznie od plantatorów posiadających stosowny certyfikat na świętokrzyskich terenach nadwiślańskich. Tegoroczne zbiory tych owoców zostały już ukończone.

Rozpoczęły się natomiast zbiory śliwek, które stanowią największy wolumen wśród pozyskiwanych przez „Herbapol-Lublin” S.A. świeżych owoców. Jest to przede wszystkim prawdziwa węgierka, która nadaje powidłom szczególne walory smakowe. Śliwki są skupowane od lokalnych sadowników, a ich zbiory potrwają do końca września. Październik i listopad zaś to sezon na jabłka, które są pozyskiwane z mazowieckich sadów.

- Dobrze wiemy, że dobre surowce są podstawą wyśmienitego smaku naszych wyrobów – mówi Paweł Ogorzałek. – Dlatego od lat współpracujemy z naszymi zaufanymi dostawcami, dbając na każdym etapie produkcji o zachowanie najwyższych standardów jakości – począwszy od upraw, poprzez zbiory i transport, po obróbkę owoców.

Sezon zbiorów w „Herbapol-Lublin” S.A. będzie trwał jeszcze jesienią. Wtedy pozyskiwane będą owoce róży, głogu i bzu. Koniec prac jest planowany na połowę listopada.

