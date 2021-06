Holandia: większy popyt na truskawki

W Holandii popyt na truskawki, i to od 2010 roku. Produkcja tych owoców podwoiła się w tym czasie do poziomu 78 milionów kilogramów, a dzięki uprawom szklarniowym sezon na te owoce trwa od kwietnia aż do jesieni.

Większość produkcji konsumowana jest w kraju, bo eksport od lat nie rośnie - mówi cytowany przez NOS Wilco van den Berga ze stowarzyszenia producentów owoców i warzyw GroentenFruit Huis. I dodaje, że tylko w ciągu ostatnich trzech lat konsumpcja w Holandii wzrosła o jedną trzecią.

Kiedyś truskawki kupowało się głównie w czerwcu, lipcu i sierpniu, jednak dzięki owocom ze szklarni możemy się nimi cieszyć już w kwietniu, a sezon wydłużył się do jesieni - informuje NOS.

"Tradycyjna truskawka z pola powoli będzie zanikać" - uważa hodowca Jan van Meer z Bredy na południu Holandii. Zapytany przez portal podkreśla jednak, że owoce ze szklarni nie są gorszej jakości - "wprost przeciwnie, na zewnątrz jest wiatr, deszcz, mróz, grad, a w szklarni nie".

Jak wynika z badań GfK, w 2018 roku 71 proc. gospodarstw domowych w Holandii kupowało truskawki okazjonalnie lub regularnie, natomiast w 2020 r. było to już 78 procent.