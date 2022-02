Holandia: zagrożone zbiory warzyw i owoców

Z powodu braku rąk do pracy zagrożone są w Holandii tegoroczne zbiory kwiatów, warzyw i owoców - alarmuje organizacja branżowa rolników i ogrodników LTO Nederland i apeluje do rządu o umożliwienie zatrudniania pracowników tymczasowych spoza Unii Europejskiej.

Autor: PAP

Data: 03-02-2022, 15:53

Z powodu braku rąk do pracy zagrożone są w Holandii tegoroczne zbiory kwiatów, warzyw i owoców / fot. unsplash

Organizacja przeprowadziła w tej sprawie ankietę wśród 580 przedsiębiorców rolnych. Wynika z niej, że problemy kadrowe mogą doprowadzić do tego, iż supermarkety nie otrzymają zakontraktowanej liczby produktów.

Według LTO Nederland, aż 84 proc. pracodawców rolnych boryka się z brakiem pracowników.

Większość personelu jest potrzebna na okres od czterech do dwunastu tygodni, ze szczytem w sierpniu i wrześniu. Według LTO, rolnicy i ogrodnicy podejmują szereg działań, aby przyciągnąć nowych pracowników.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Teraz apelują do rządu, aby pod pewnymi warunkami było możliwe dopuszczenie do pracy pracowników sezonowych spoza UE i wskazują na przykład sąsiedniej Belgii, gdzie już jest to możliwe.

"Kiedyś miałem wielu pracowników z Polski, ale oni teraz nie wracają do Holandii" - powiedział dziennikowi "De Telegraaf" ogrodnik Rene Simons z Haaren na południu kraju. Gazeta przypomina, że praca w innych krajach UE stała się dla Polaków mniej atrakcyjna, po tym jak polski rząd zmniejszył obciążenia wobec najmniej zarabiających.