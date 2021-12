Holding Rafała Brzoski przejmie Bakalland. Jest wniosek

Należący do Rafała Brzoski O&R Holding z siedzibą w Warszawie złożył wniosek do UOKiK o przejęcie przez kontroli nad Bakalland SA.

O&R Holding Rafała Brzoski złożył wniosek do UOKiK o przejęcie przez kontroli nad Bakalland SA.; fot. PTWP

Zmiana właściciela Bakalland

Zamierzona koncentracja przedsiębiorców polega na nabyciu przez spółkę O&R Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzącą działalność w zakresie holdingów finansowych, akcji Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, w ilości zapewniającej kontrolę nad tą spółką.

O&R Holding jest reprezentowany przez Rafała Brzoskę (prezes zarządu) i Ammę Omenę Mensah (prokurentka).

Innova wychodzi z Bakallandu

23 listopada 2021 r. akcjonariusze Bakalland SA zawarli umowę przedwstępną sprzedaży akcji w spółce. Umowa przewiduje sprzedaż pakietu około 90% akcji przez obecnych akcjonariuszy, w tym Innova Phoenix Sarl.

Po zamknięciu transakcji sprzedaży akcjonariuszami Bakalland SA będą Uno Capital Mariana Owerko i O&R Holding Sp. z o.o., podmiot kontrolowany przez Pana Rafała Brzoskę.