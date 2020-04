Hortex: prowadzimy rozmowy z potencjalnym inwestorem nt. pełnego wykorzystania potencjału zakładu w Rykach

Policja nie może zmuszać do jazdy na oponach zimowych

- Mając na uwadze wstępny etap procesu oraz biorąc pod uwagę obecną wyjątkowo trudną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa COVID-19, Zarząd Spółki koncentruje się głównie na tym, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jak tylko będziemy dysponowali nowymi informacji, to zostaną one Państwu przekazane - informuje Emilia Bryl w przesłanym do redakcji Stanowisku Zarządu Polski Ogród Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży zakładu w Rykach.