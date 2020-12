Huel publikuje raport o zrównoważonym odżywianiu, będzie umieszczać informacje o emisji CO2 na opakowaniach

Firma podaje, że produkowane przez nią pełnowartościowe posiłki generują ślad węglowy równy 0,6 kg dwutlenku węgla (to 1/6 śladu, który zostawia cheeseburger). Firma widzi pole do dalszej poprawy i obiecuje, że do końca 2021 roku zmniejszy ślad węglowy swoich produktów w proszku o 10% i nie przestanie pracować nad dalszymi poprawkami w nadchodzących latach.

- Sposób, w jaki jemy, zabija nas i niszczy planetę. Musimy dokonać zmian, i to szybko. Modyfikacja naszej diety to najprostsza i największa zmiana, która wywrze wpływ zarówno na naszą planetę, jak i na nasze ciała. Przemysł spożywczy musi jednak ułatwić konsumentom podejmowanie takich decyzji, dlatego też zachęcamy wszystkie marki z branży, aby w ciągu najbliższych dwóch lat na wszystkich opakowaniach zaczęły umieszczać informacje o emisji dwutlenku węgla związanej z ich produktami – mówi dyrektor generalny Huel, James McMaster.

Hueal podkreśla, że raport jest nową odsłoną tradycyjnej formy raportowania zrównoważonego odżywiania w przemyśle spożywczym, w którym te wskaźniki są badane osobno. Badania pokazują, że podczas gdy za ok. 1/4 (26%) globalnych emisji dwutlenku węgla stoi produkcja żywności, którą spożywamy, ubogie odżywczo diety są przyczyną około 11 milionów zgonów rocznie. Korzystając z systemu punktacji, który po raz pierwszy bierze pod uwagę zarówno elementy odżywiania, jak i ślad węglowy, Huel kwestionuje codzienne wybory żywności pod względem ich faktycznych wartości odżywczych i szkodliwych konsekwencji dla planety.

Huel zaznacza, żę znaczące i namacalne zmiany są konieczne do poprawy zdrowia całej populacji świata oraz stanu naszej planety. Problem polega na tym, że w przeciwieństwie od jasnych ustaleń dot. etykietowania żywności, nie ustalono oficjalnie zasad określania emisji dwutlenku węgla wynikającej z naszych wyborów żywności. Aby ułatwić konsumentom dokonywanie zrównoważonych i pożywnych wyborów, Huel zaczął udostępniać informacje o emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do swoich produktów na stronie internetowej marki i zobowiązał się do umieszczenia tej informacji na opakowaniach do końca 2021 roku.

Firma liczy na to, że raport skłoni przemysł spożywczy do dalszego zmniejszania swojego wpływu na środowisko naturalne i zainspiruje do bardziej przejrzystych sposobów dzielenia się tymi informacjami z konsumentami.

„Raport o zrównoważonym odżywianiu" został opracowany w celu przedstawienia i podsumowania poglądów marki na temat przyszłości żywności, jak również oceny działań firmy w kontekście misji zrównoważonego rozwoju.