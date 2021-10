Iglotex: rosną ceny opakowań, energii oraz surowców. Co dalej?

- W obecnych warunkach właściwym pytaniem jest czy wzrosty cen produktów zatrzymają się na poziomach kilkunastu procent czy należy oczekiwać dwudziestoprocentowych wzrostów cen mrożonej żywności - mówi prezes Iglotex S.A.

Prezes firmy Iglotex mówi o wyzwaniach branży spozywczej. Wymienia: podwyżki den surowców, brak rąk do pracy, rynek dostaw/fot. materiały prasowe

Maciej Włodarczyk, prezes Igloteksu wymienia największe wyzwania dla branży spożywczej - destabilizacja na rynku dostaw, podwyżki cen surowców, brak rąk do pracy.

Obecnie mamy do czynienia również z ogromnymi wzrostami cen opakowań i energii.

- Obecnie mamy do czynienia z ogromnymi wzrostami cen opakowań, energii oraz surowców. Dla przykładu tektura do pakowania pizzy w ciągu roku podrożała o 60%. Energia, obok ceny paliwa, szczególnie istotna dla producentów i dystrybutorów mrożonek, o ponad 50%. Ceny gazu w ciągu roku skoczyły o 100% - mówi Maciej Włodarczyk.

Mąka, podstawowy surowiec do produkcji pierogów i pizzy, odnotowała wzrost o ok. 30% rok do roku.

- Niezwykle trudna sytuacja panuje na rynku owoców, gdzie wg specjalistów mamy do czynienia z najniższymi zbiorami od 30 lat! To musi przełożyć się na ceny. I tak np. cena skupu malin wzrosła o ponad 100% - dodaje

Jego zdaniem, w takich warunkach właściwe pytanie to: czy wzrosty cen produktów zatrzymają się na poziomach kilkunastu procent, czy może należy oczekiwać dwudziestoprocentowych wzrostów cen mrożonej żywności.

