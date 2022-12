- O 2022 roku można powiedzieć, że należał do najbardziej nieprzewidywalnych w historii naszej firmy. Już od początku roku towarzyszyła nam niespotykana ilość wyzwań i problemów do rozwiązania, zmienność i niepewność - mówi nam Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Grupy Iglotex.

Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex przyznaje, że w 2023 r. firma planuje zmiany cen swoich produktów/fot. PTWP

Iglotex: 2022 to rok wyzwań i niepewności

Rozpędzająca się w 2021 inflacja, covid i ograniczenia z nim związane, atak Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny, zerwane łańcuchy dostaw, braki surowców niezbędnych do produkcji – to była codzienność.

Jak Iglotex radzi sobie z wyzwaniami: wojną, inflacją, rosnącymi kosztami?

- Jako organizacja potrafimy sobie radzić z największymi wyzwaniami. Przypomnę, że w maju 2019 r. spłonęła nasza fabryka i największy oddział dystrybucyjny. Działalność dystrybucyjną odtworzyliśmy po niespełna miesiącu, a nową fabrykę zbudowaliśmy w 6,5 miesiąca od uzyskania pozwolenia na budowę, w warunkach pandemii i pełnego lockdown-u. Potrafimy szybko reagować, dostosowywać się i funkcjonować w warunkach dużej zmienności. Odrobiliśmy lekcję z zarządzania kryzysowego. Do każdej trudnej sytuacji podchodzimy jak do nowego zadania, problemu, których trzeba rozwiązać, a dzięki wypracowanej kulturze organizacyjnej, wartościom i postawom reprezentowanym przez naszych współpracowników, robimy to skutecznie. Podobnie było z zerwanymi łańcuchami dostaw, trudnościami w utrzymaniu dostępności surowców czy opakowań, ich rosnącymi z tygodnia na tydzień cenami. Po prostu musieliśmy sobie z tym poradzić, tak jak radziliśmy sobie z większymi problemami - mówi Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex.

- W naszym przypadku inflacja producencka w 2022 wyniesie ok 65%. Rentowność branży na poziomie ebitda to kilka procent. Łatwo zauważyć, że w warunkach galopujących cen, nie bylibyśmy wstanie kontynuować produkcji bez wdrożenia istotnych podwyżek. Byliśmy zmuszeni do częstej i istotnej zmiany cen, wypracowywania wielu porozumień z naszymi klientami. Dzięki dobrym relacjom, długiej współpracy, wzajemnym zrozumieniu, koncentracji na celu tj. utrzymaniu dostępności produktów dla konsumenta ostatecznego, było to możliwe - mówi Maciej Włodarczyk.

Iglotex o inflacji i presji kosztowej

Według danych GUS żywność drożeje o ok 20%. By poziom inflacji był możliwie najniższy, a konsument odczuwał podwyżki w jak najmniejszym stopniu, brakujące 45% pokrywają producenci i sieci handlowe, co bardzo mocno odbija się na rentownościach.

- Kilka punktów procentowych zawdzięczamy tarczom antyinflacyjnym. Oczywiście presja kosztowa zmusza do poszukiwania efektywności, oszczędności, eliminowania marnotrawstw, a wysokie ceny energii przyspieszają przechodzenie na odnawialne źródła energii. Niestety potencjały tych wszystkich działań, jakże istotnych i potrzebnych, nie pokryją kilkunasto-, czasem kilkudziesięcioprocentowych utrat rentowności, co wiąże się z koniecznością wdrożenia kolejnym podwyżek - zapewnia szef Igloteksu.

W części dystrybucyjnej, poza szalejącymi cenami energii, które dla dystrybucji mrożonek są jednym z najistotniejszych kosztów działalności, mierzymy się z ogromnymi wzrostami kosztów paliw. Od kilku tygodni widać również spowolnienie w kanale HoReCa, który odpowiada za większość przychodów z działalności dystrybucyjnej. Uwzględniając spadającą ilość sklepów detalicznych, dla dystrybucji był to bardzo trudny rok. By bronić minimalnej rentowności musieliśmy uważnie analizować ceny i marże produktów jakie mamy w ofercie oraz rentowność obsługi naszych klientów - mówi prezes Igloteksu.

Grupa Iglotex: w 2023 planujmy zmiany cen

2023 na pewno przyniesie wiele niespodzianek. - Spodziewamy się trudniejszego roku dla dystrybucji ze względu na negatywny wpływ inflacji na wolumeny dostarczane do HoReCa i na niektóre kategorie detaliczne (np. lody), spadającą ilość sklepów detalicznych, bardzo wysokie koszty funkcjonowania (energia, paliwo). To spowoduje, że negocjacje warunków handlowych na 2023, zarówno z dostawcami jak i z klientami będą wyjątkowo wymagające - przyznaje szef Igloteksu.

- Jako dystrybutor otrzymujemy informację o podwyżkach wprowadzanych przez producentów – naszych dostawców. Niektóre zostały nam zakomunikowane w grudniu i są właśnie wdrażane, niektóre będą wprowadzane i zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2023. Jako producent również planujmy zmiany cen. Wynika to z faktu, że dotychczasowe korekty były wdrażane na możliwie najniższym poziomie, np. nie uwzględnialiśmy w nich zmiany płacy minimalnej, która wzrośnie o 17% od stycznia, a jeśli dysponowaliśmy zapasem surowców lub opakowań kupionych w niższych cenach, to w takich cenach ujmowaliśmy je w kalkulacjach - mówi Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Grupy Iglotex.

- W mijającym roku przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia inwestycji w oczyszczalnię i biogazownię w Tarnowie, gdzie prowadzimy produkcję frytek i wyrobów kulinarnych na bazie ziemniaka. Na początku 2023 zaczniemy jej realizację. Drugim przedsięwzięciem będzie inwestycja w farmę fotowoltaiczną przy fabryce w Skórczu - dodaje.

