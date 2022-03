Iglotex zapowiada podwyżki. "Ceny strategicznych surowców poszybowały"

- Wpływ obecnej sytuacji na gospodarkę będzie ogromy, trudny do przewidzenia. Handel z Rosją jest wstrzymany, a sprzedaż do Ukrainy praktycznie niemożliwa. Inflacja, która w styczniu dla żywności zbliżyła się do 10%, przyspieszy jeszcze bardziej - wylicza Maciej Włodarczyk, prezes Igloteksu.

Autor: MB

Data: 08-03-2022, 14:15

Maciej Włodarczyk, prezes Igloteksu zapowiada podwyżki cen swoich produktów/ fot. Żelazna Studio

-Tylko w minionym tygodniu ceny strategicznych dla nas surowców takich jak pszenica czy ziarna słonecznika i olej, których bardzo dużym producentem jest Rosja i Ukraina, poszybowały - informuje Maciej Włodarczyk.

Iglotex: będziemy zmuszeni do istotnej, prawdopodobnie dwucyfrowej, zmiany cen

- Dostawcy zapowiadają duże podwyżki cen nabiału. Sama zmiana ceny gazu spowodowała wzrost kosztów produkcji frytek o ok 5% - w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Dodając do tego ceny paliwa, które w tydzień wzrosły o 25%, i opakowań, które również są skorelowane z cenami ropy, w ciągu najbliższych dni będziemy zmuszeni do istotnej, prawdopodobnie dwucyfrowej, zmiany cen. Sytuacja jest nadzwyczajna i niezwykle dynamiczna. Musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nauczyć się działać w tak bardzo zmiennych, nieprzewidywalnych i trudnych warunkach - dodaje prezes Igloteksu.

Obecnie Iglotex zatrudnia ponad 60 osób z Ukrainy, głównie w obszarze produkcji oraz logistyki. Planuje zatrudniać pracowników produkcyjnych, operatorów, mechaników, magazynierów oraz kierowców.

Jak wygląda współpraca Igloteksu z Ukrainą, Rosją i Białorusią?

- Sytuacja jest niezwykle dynamiczna i zmienia się właściwie z godziny na godzinę. Nie będzie przesady w słowach, że sprzedaż do Rosji i na Białoruś nie istnieje, a na Ukrainę jest mocno utrudniona. Białoruś jest o tyle istotnym krajem, że jest obszarem tranzytowym do dalszych krajów na wschodzie i blokada tego kraju może prowadzić do poważnych utrudnień logistycznych. Jeśli chodzi o import z Ukrainy spodziewamy bardzo poważnych perturbacji z dostawami olejów oraz zboża. Ukraina to światowy lider w produkcji oleju słonecznikowego, którego najprawdopodobniej zabraknie. Producenci będą zmuszani do szukania zamienników, zmiany receptur, opakowań. Braki w dostawach już uruchomiły spiralę drastycznie rosnących kosztów zakupu surowców, co w połączeniu z ogromnymi wzrostami cen mediów i paliw, będzie musiało doprowadzić do podwyżki cen wielu produktów spożywczych - dodaje prezes Igloteksu