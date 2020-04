Iglotex: Zmieniamy strukturę produkcji i sprzedaży, więcej sił dedykujemy części detalicznej

Czy w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce i narastającymi obawami Polaków, obserwujecie wzmożone zainteresowanie zakupami mrożonek?

W marcu odnotowaliśmy bardzo duży wzrost sprzedaży produktów mrożonych do sklepów detalicznych, szczególnie wielkoformatowych. To jednak tylko jedna strona medalu. Iglotex jest firmą, której działalność oparta jest o kilka filarów biznesowych – zajmujemy się nie tylko produkcją, ale także dystrybucją produktów mrożonych i chłodzonych. Nasi odbiorcy to zarówno klienci detaliczni (mało i wielko formatowi) jak i HoReCa. W tej ostatniej, z powodu zamknięcia większości hoteli, restauracji i barów, nasza sprzedaż znacząco spadła.

Czy w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa zwiększyliście produkcję?

Zmieniamy strukturę produkcji i sprzedaży, tak by więcej sił dedykować części detalicznej. Nie spodziewamy się wszakże długotrwałej zmiany popytu na produkty kategorii mrożonej. Barierą większego wzrostu jest ograniczona ilość miejsca nie tylko w sklepowych, ale też w domowych zamrażarkach.

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Zapis ten można "obejść", ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii. Jakie są to środki w Państwa firmie?

W polskim przemyśle spożywczym zabezpieczenia nawet na co dzień są na bardzo wysokim poziomie, ale oczywiście zwiększyliśmy liczbę dezynfekcji i środków ochrony, a wszystkie osoby wchodzące na teren naszych obiektów obowiązkowo poddawane są pomiarowi temperatury. Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby wywołanej wirusem Covid-19 przeprowadziliśmy ocenę ryzyka zarażenia wirusem na terenach GK Iglotex, wdrożyliśmy dodatkowe procedury dla naszych pracowników, dostawców, firm transportowych, serwisowych i gości. W ramach tych procedur wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności.

Już 11.03.2020 wprowadzone zostały dodatkowe zasady higieny, m.in.:

1. Obowiązek wypełnienia kwestionariusza osób wizytujących/kierowców.

2. Obowiązek poddania się badaniu temperatury termometrem bezdotykowym na wejściu do lokalizacji.