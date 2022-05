Ile powinny kosztować dziś dobre truskawki?

Póki co sprzedaję truskawki tylko z tuneli, powoli zaczynają się owoce z pola. Dobrze, że nie przykrywałem plantacji, żeby przyspieszać zbiór – mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Grzegorz Kasprzak, producent truskawek spod Kalisza.

Koszty produkcji truskawek a ceny

- Jeżeli chodzi o koszty i ceny to plantatorzy tłumaczą to w przeróżny sposób. Wiele osób mówi, że poza sezonem pracują gdzieś za granicą czy dorywczo, część osób bierze urlop tylko na czas truskawek i z tego mają na przeżycie. Wykładają pieniądze, produkują truskawkę a potem się modlą, żeby wyjść chociaż na zero. W pierwszej kolejności producenci powinni myśleć, ile ten owoc powinien kosztować z uwzględnieniem swojego zarobku. W tym całym biznesie nie chodzi tylko o zwrot kosztów. Do pracy na etacie też nikt nie chodzi tylko po to, żeby mieć zwrot za paliwo - mówi Grzegorz Kasprzak.

Rozmówca przyznaje, że miał kilka rozmów na rynku, gdzie producent powiedział, że już piąty rok ma tą samą truskawkę i cieszy się z tego co zbierze.

- Pan twierdził, że jego jedyny koszt to koszt zbioru i sadzonek. Powiedziałem mu, że poświęca też swój czas, jeździ ciągnikiem który musi zatankować, kosztują go też opryski. Pan stwierdził, że jego czas to jest jego czas i jak ma siedzieć w domu i się nudzić to może popracować na polu – mówi Grzegorz Kasprzak.

Ile powinny kosztować truskawki wysokiej jakości?

Producent dodaje, że policzył ile powinny kosztować truskawki wysokiej jakości.

- W szczycie sezonu przy towarze najwyższej jakości przy osiągnięciu 17-19 ton z hektara cena powinna wynosić około 7 zł za kilogram, żeby wyjść na zero. W przypadku tuneli, przy obecnych cenach stali przyjmując że na hektar tuneli trzeba wyłożyć około 600 tys. zł i wydajności około 25 ton/ha cena powinna wynosić minimalnie 12 zł/kg, żeby nie dołożyć to tego biznesu. Oczywiście cały czas mówimy o truskawkach klasy premium – tłumaczy.

Ceny truskawek pod presją wzrostu kosztów

Nie ma sektora w którym koszty poszłyby w dół zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną inflacje.

- W przypadku truskawek jest tak samo. Na dzień dobry idą nawozy, których cena wzrosła niebotycznie. Ceny wysokoazotowych nawozów jeszcze w ubiegłym roku wynosiły około 1200 zł/t a teraz mamy 5000 zł/t. Dodatkowo prąd do pompy bo wiadomo, że trzeba czymś nawodnić, dodatkowo woda, koszty pracy. Ceny wszystkiego wzrosły, a cena truskawek jest niższa niż w ubiegłym roku – to absurd! – komentuje producent.

Wyższa jakość truskawek za wyższą cenę

- Często na rynku wokół mnie stoją osoby, które już teraz sprzedają owoce za 10 zł/kg. Ja we wtorek musiałem zejść z 24 zł/kg na 20 zł/kg ale nadal sprzedaje. Widoczna jest przepaść jakościowa pomiędzy towarem za 20 zł/kg, a tym połowę tańszym. Wielu konsumentów wraca do mnie – pomimo wyższej ceny – ze względu na jakość i smak moich owoców. Jeżeli chce się faktycznie zarobić nie należy patrzeć na to, żeby cokolwiek sprzedać, aby zwróciły się koszty tylko spojrzeć nieco dalej. Można na tym zarobić tylko coraz trudniej patrząc na podejście innych producentów – mówi Grzegorz Kasprzak.

