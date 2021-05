IMGW ostrzega przed przymrozkami w połowie kraju

Mieszkańcy wschodniej Polski, centrum oraz znacznej części północy i południa muszą tej nocy liczyć się z przymrozkami - ostrzega w sobotę IMGW. Temperatura przy gruncie spadnie do około -2 st. C, a w obszarach podgórskich do -5 st. C.

Autor: PAP

Data: 08-05-2021, 13:54

IMGW ostrzega przed przymrozkami /fot. Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia o wystąpieniu przymrozków w nadchodzącą noc dla wschodniej i centralnej Polski oraz znacznej części północy i południa kraju

Temperatura przy gruncie spadnie do około -2 st. C, a w obszarach podgórskich do -5 st. C.

W powiecie np. warszawskim, bialskim od godz. 22 w sobotę do 7.00 rano w niedzielę miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 st. C, przy gruncie do -2 st. C.

Na przeważającym obszarze powiatu augustowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C (lokalnie do -5 st. C). W powiacie gdańskim miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 st. C, przy gruncie do -2 st. C od godz. 1.00 w nocy z soboty na niedzielę do 6.00 rano w niedzielę.

W powiecie Nowy Sącz od północy do 7.00 rano w niedzielę, miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 st. C, przy gruncie do -2 st. C. Z kolei w powiecie m.in. leskim, bieszczadzkim, sanockim miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, przy gruncie do -5 st. C od 22.00 w sobotę do 8.00 rano w niedzielę. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, przy gruncie do -5 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.