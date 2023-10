Owoce i warzywa

Import cukru z Ukrainy. "To ogromne zagrożenie, w szczególności dla Polski"

Data: 19-10-2023, 15:41

Aktualizacja: 19-10-2023, 16:19

6 czerwca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej, mające na celu przedłużenie Ukrainie możliwości nieograniczonego eksportu produktów rolno-spożywczych do UE przez kolejny rok. Co to oznacza dla przemysłu cukrowniczego w Polsce i innych krajach UE?

Otwarte granice na import cukru z Ukrainy: konsekwencje dla branży w Polsce i UE/fot. shutterstock