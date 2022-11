Czy obecne problemy gospodarcze oznaczają już kryzys, a rynek FMCG musi przygotować się na znaczne spadki sprzedaży? O perspektywach dla branży mówił podczas debaty „Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna” Robert Wawro, dyrektor operacyjny grupy Maspex.

Robert Wawro, dyrektor operacyjny, Grupa Maspex, członek zarządu, CEDC International Sp. z o.o./ fot. PTWP

Jak dziś wygląda sytuacja na rynku FMCG? Zmiany są coraz szybsze, ale Robert Wawro z Maspeksu zapewnia, że na razie o kryzysie nie można mówić. Niektóre z kategorii produktów rosną wręcz szybciej niż w czasie pandemii, kiedy produkty Maspeksu – takie jak makarony, sosy czy soki – znikały z półek w błyskawicznym tempie.

- To, że działamy w wielu kategoriach, pozwala nam ocenić skalę rażenia tego, co obecnie dzieje się na rynku i oddzielić chwilowe osłabienie kategorii od tego, co dziś możemy już nazwać trendem. Mogę potwierdzić to, co usłyszeliśmy na początku panelu – na razie mamy do czynienia z lekkim spowolnieniem. Nie powiedziałbym, że mamy już do czynienia z kryzysem - mówił Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspeks, członek zarządu CEDC International Sp. z o.o.

Kategorie spożywcze, które rosną

- Niektóre z naszych kategorii, np. makaronowa, są dziś na poziomie wyższym niż w roku pandemicznym, gdzie wiemy, że nastąpiła eskalacja wolumenowa. Na pewno nie mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem, jest spowolnienie, przez które te wolumeny nie rosną już tak dynamicznie, wzrosty są w okolicach zera. Nie mówimy oczywiście o wartości sprzedaży, bo ceny podniosły obroty w każdym chyba biznesie spożywczym – tłumaczył Wawro. Faktycznie po wynikach większości firm z sektora FMCG widać wyraźnie, że wzrosły obroty i – co firmy lubią prezentować w swoich wynikach – sprzedaż, ale nie można tego samego powiedzieć o zysku i marży.

- Na pewno wpływ na to spowolnienie mają ceny, ma inflacja, ale ta inflacja w różnych kategoriach wygląda różnie. My np. widzimy, że są takie kategorie, jak dżemowa, które mają w komponencie szkło i cukier, i na pewno będą pod presją w przyszłym roku – mówił Robert Wawro nawiązując do rosnących kosztów produkcji i coraz cięższej sytuacji, w jakiej znajdują się producenci.

Kiedy może zacząć się kryzys w Polsce?

Jeśli nie teraz, to kiedy może zacząć się kryzys? - My kojarzymy to spowolnienie z tym, że do kraju przybyło prawie 2 mln uchodźców, którzy także są naszymi konsumentami. Tego podbicia liczby konsumentów nie będzie już w przyszłym roku i może to spowodować spadki wolumenowe sprzedaży. Nie wiadomo, ile potrwa konflikt na Ukrainie i jak długo będą się utrzymywać wyższe ceny energii – wskazał Wawro mówiąc, że od cen gazu i paliwa zależne są np. koszty nawozów, szkła, opakowań, a nawet siły roboczej.

Część surowców sprowadzana była do Polski z rynków wschodnich – ukraińskiego, rosyjskiego – co także powoduje destabilizację i obniżenie dostępności tych towarów. - Ten rynek nie wróci już pewnie do takiej formy, w takiej formie, w jakiej był przed kryzysem. Dlatego nie ma się co łudzić, że ceny będą spadać – mówił szef Maspeksu.

Producenci szukają alternatyw

- Widzimy już nawet na własnym przykładzie, że wielu producentów chce się zabezpieczyć szukając nowych dostawców. I ten konflikt i ten zarysowujący się gdzieś w okolicach Tajwanu pokazują nam, że trzeba szukać alternatywy, alternatywnych dostawców komponentów – przekonywał Wawro wskazując, że problem dotyczy nie tylko komponentów do produkcji spożywczej, ale także do maszyn, dzięki którym ta produkcja się odbywa. Uwaga firm sięga dziś już o wiele dalej, bo po pandemii i wojnie w Ukrainie podziewają się kolejnych niedogodności i problemów i starają się zabezpieczać na każdym froncie.

Czy grozi nam kryzys gospodarczy?

- Przesuwanie się konsumentów, shopperów do kanału dyskontowego odbywa się ze szkodą dla rynku tradycyjnego. Tam też będzie coraz większa presja kosztowa. To są często biznesy rodzinne, które będą mieć, jak cała reszta konsumentów , presję kosztową, która nie pozwoli im rozwijać działalności jak dotychczas – wnioskuje.

- Obraz nie jest tak bardzo pesymistyczny, ale nie jestem optymistą. Jeśli konflikt się nie skończy, być może będziemy mieć recesję na początku przyszłego roku, w kolejnych kwartałach – przestrzega Wawro.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl