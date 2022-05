strefa premium

Inflacja zmniejszy popyt Polaków na owoce? (wywiad)

Wysoka inflacja spowodować może ograniczenie zakupów wielu produktów, w tym owoców przez nabywców żywności - mówi nam dr hab. Bożena Nosecka, prof. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 31-05-2022, 13:04

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego. fot. PTWP

Skąd się biorą wysokie ceny owoców w 2022 roku?

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: Początek sezonu zaskoczył nas wysokimi cenami owoców importowanych - czereśni, malin, truskawek. Z kolei pierwsze polskie owoce wyceniane były poniżej oczekiwań plantatorów. Z czego wynikają takie ceny owoców z importu i takie rozbieżności?

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego: W maju 2022 r. istotnie wyższe niż w maju 2021 r. były ceny importowych czereśni i malin. 24 maja ceny hurtowe czereśni wyniosły średnio ok. 100 zł/kg w porównaniu z 35 zł w tym samym czasie roku ubiegłego. W dużym stopniu wynikało to z opóźnienia zbiorów w południowych krajach UE, skąd sprowadzamy te owoce. Wysokie były także ceny hurtowe malin – 68 zł/kg. Natomiast niższe były ceny importowanych truskawek. Ceny tych owoców wyniosły ok. 12 zł/kg, wobec ok. 14 zł 24 maja 2021 r.