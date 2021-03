Wystartowała XI edycja programu "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

Co komunikować na produktach owocowo-warzywnych?

XI edycja programu "5 porcji warzyw, owoców lub soku" skierowana jest zarówno do konsumentów, jak też profesjonalistów ze środowiska naukowego (głównie specjalistów ds. żywienia) oraz branży rolno-spożywczej.

Wśród aktywności, które zaplanowano z myślą o wszystkich tych grupach, pojawią się współprace z mediami, udział w wydarzeniach branżowych i naukowych, a także szerokie działania w internecie. Większość inicjatyw realizowanych online będzie skupiona wokół serwisu internetowego www.apetytnapolskie.com – od 2019 roku głównej platformy kampanii. Serwis ten agreguje wiedzę nt. zbilansowanej diety, artykuły eksperckie, porady dietetyczne, a także ciekawe pomysły na wykorzystanie warzyw, owoców i ich przetworów na co dzień. Jest też miejscem promocji inicjatyw branżowych, finansowanych z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Głównym celem programu „5 porcji” jest promocja polskich warzyw, owoców oraz ich przetworów, takich jak soki. W XI edycji kampanii o ich właściwościach odżywczych opowiedzą wiarygodni influencerzy, a treści merytoryczne do komunikacji dostarczą specjaliści ds. żywienia z kluczowych polskich ośrodków badawczych oraz instytucji zdrowia publicznego. Wspólnie z organizatorami programu eksperci będą przekonywać Polaków, że dieta bogata w warzywa i owoce oraz otrzymane z nich produkty jest korzystna dla organizmu, a warzywa, owoce i soki powinny być obecne w każdym z 5 codziennych posiłków. Choć w ostatniej dekadzie świadomość żywieniowa Polaków wzrosła, wciąż do ideału trochę nam brakuje. Dlatego o roli warzyw i owoców w diecie kampania będzie przypominać zarówno przy okazji warzywno-owocowych świąt (m.in. na Dzień Soku czy Światowy Dzień Owoców i Warzyw), jak też przez cały rok. Najbliższe miesiące dostarczą ku temu dodatkowych pretekstów, rok 2021 został bowiem ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.