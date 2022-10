Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli „Mogilno” planują Inowrocławskie Kopalnie Soli (IKS) „Solino” z Grupy Orlen. Jak poinformowała spółka w ogłoszonym postępowaniu na wykonanie tego zadania, oferty można składać do 25 października.

Inowrocławskie Kopalnie Soli chcą wykonać dwa otwory eksploatacyjne /fot. shutterstock

Nowe odwierty w kopalni soli

Według opublikowanej dokumentacji przetargowej, przedmiotem zamówienia jest realizacja robót geologiczno-górniczych, które obejmować mają wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli "Mogilno" z wszelkimi koniecznymi pracami.

Jak wyjaśniono w ogłoszeniu IKS "Solino", chodzi o otwory eksploatacyjne w miejscowości Palędzie Dolne o średnicy końcowej 311 mm "pod klucz" do maksymalnej głębokości 2000 m, przy czym możliwe jest zakończenie wiercenia na mniejszej głębokości. Spółka podała, że zadanie obejmuje otwory przeznaczone do eksploatacji soli metodą otworową z izolacją stropu olejem solarowym.

W dokumentacji postępowania IKS "Solino" zaznaczyło, że zakres zamówienia dotyczy m.in. wykonania projektów geologiczno-technicznych wiercenia i konstrukcji dwóch otworów, badania geologiczne i geofizyczne oraz wykonanie testu mikroszczelinowania dla każdego otworu i testu szczelności kolumny eksploatacyjnej.

Dostawca soli z Grupy Orlen

IKS "Solino" z Grupy Orlen to spółka dostarczająca sól, w tym spożywczą, kuchenną, peklującą i przemysłową, tabletki solne do uzdatniania wody i zarazem największy w Polsce producent solanki, która trafia m.in. do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław.

Kopalnia Soli "Mogilno" działa od 1986 r., przy czym eksploatację wysadu rozpoczęto od głębokości 1400 m. Od chwili uruchomienia wydobyto tam ponad 130 mln m3 solanki.

Od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych drugiej kopalni - Kopalni Soli "Góra", na głębokości 300 do 350 m, IKS "Solino" magazynuje strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych, w tym oleju napędowego. Według danych spółki, to w sumie 12 kawern - siedem na surowiec i pięć na paliwa, o łącznej pojemności ponad 6 mln m sześc.

