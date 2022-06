Intenson i Kombinat Konopny nawiązują współpracę

Intenson nawiązał współpracę z Kombinatem Konopnym. Spółki wykorzystają wspólny potencjał prac badawczo-rozwojowych oraz kanałów dystrybucji.

Intenson i Kombinat Konopny we wspólnym projekcie. / fot. materiały prasowe

Współpraca między spółkami pomoże Kombinatowi Konopnemu w dynamicznym rozwoju sieci dystrybucji. Artykuły takie jak olejki CBD czy susze pojawią się w ofercie sklepu internetowego Intensona, trafią też do części hurtowni i sklepów, z którymi współpracuje producent superfoods. Ten z kolei będzie mógł rozszerzyć portfolio o wysokiej jakości produkty, komplementarne do tych, które już ma w swojej ofercie.

Intenson i Kombinat Konopny we wspólnym projekcie

– Dzielimy z Michałem Lasockim podobne wartości, obaj w pierwszej kolejności stawiamy na jakość produktów, ale też obu nam zależy na dostępności cenowej. Kombinat Konopny jest polską firmą z globalnymi ambicjami, więc know-how w zakresie eksportu do trzydziestu krajów, jakim może się z nami podzielić Intenson, jest dla mnie bardzo cenne – komentuje Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.

Zainteresowanie klientów produktami konopnymi rośnie, a Kombinat Konopny jest świetną marką, z najlepszymi ekspertami na pokładzie. Intenson jest przede wszystkim producentem i nasz dział R&D pracuje nad rozwojem naszego portfolio, jednak w przypadku tych konkretnych produktów uznaliśmy, że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, możemy wejść we współpracę z Kombinatem Konopnym i skorzystać z ich wiedzy o uprawie i przetwarzaniu konopi – mówi Michał Lasocki, prezes spółki Intenson.

Maciej Kowalski złożył także zapis na akcje Intesona w trwającej emisji crowdinvestingowej. Spółka chce pozyskać 2,5 mln zł dodatkowego kapitału na rozwój dynamicznie rosnącego kanału e-commerce, rozszerzenie portfolio produktowego oraz dalszą ekspansję zagraniczną, tj. wejście do USA, największego rynku superfoods na świecie.

Wyniki finansowe Intensona

W ubiegłym roku spółka odnotowała ponad 30 mln zł przychodów ze sprzedaży. W pierwszym kwartale 2022 r. spółka musiała zawiesić dużą część działań na rynku ukraińskim, jednak dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz wzmocnienie działań na innych rynkach zagranicznych pozwoliły osiągnąć ponad 8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz podwoić wskaźnik EBITDA w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Intenson inwestuje

Intenson rozwija własny dział R&D, który odpowiada za nowoczesne podejście do produkcji, innowacyjne formulacje i kategorie produktowe. Zakład produkcyjny Intenson Europe jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce, który zyskał m.in. certyfikat IFS - Międzynarodowy Standard Jakości, certyfikat branżowy BIO, potwierdzający etyczne podejście do biznesu certyfikat SMETA oraz wdrożony standard AOECS - produktów bezglutenowych. Rozbudowa zakładu zakończyła się w 2018 roku i dziś wykorzystywane jest ok. 30-40% mocy, więc kolejna rozbudowa planowana jest dopiero na lata 2023-2024.