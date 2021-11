Intenson rozważa fuzje i przejęcia

Obecnie nie mamy dużo transakcji przejęć przez polskie firmy. Zdaniem Michała Lasockiego, prezesa Intenson, to jednak tylko kwestia czasu.

Data: 08-11-2021, 14:50

Michał Lasocki, prezes Intenson, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021

Intenson: Fuzje i przejęcia

– Myślę, że w perspektywie czasu uda nam się przejąć jakiś brand, np. na rynku czeskim lub słowackim, który pozwoli nam eksportować i zająć czołową pozycję – stwierdził Michał Lasocki.

Prezes Intensona przyznał, że w tym roku firma otrzymała kilka propozycji konsolidacji. Dodał, że wartość, jaką widzi w fuzji to albo połączenie się z graczem dużo większym, który ma stabilną pozycję (można byłoby wtedy więcej zainwestować w marketing lub rozwój eksportu, co jest głównym kierunkiem rozwoju firmy Intenson), albo połączenie się z dużo mniejszym kontrahentem, który ma ciekawy produkt do wyskalowania w dystrybucji.

– Mam nadzieję, że coś takiego niebawem się pojawi. Przyszły rok będzie owocował w tego typu transakcje na polskim rynku – podsumował prelegent.

Intenson w pandemii

– Nie odczuliśmy negatywnych skutków pandemii i miejmy nadzieję, że za rok, dwa też ich nie odczujemy – powiedział Michał Lasocki.

Jak dodał, pandemia zaczęła stymulować eksport. Część firm zagranicznych z Europy Zachodniej składała zapytania w Polsce o produkty i surowce.

– Z naszej perspektywy pandemia przyspieszyła budowę nowych kanałów i otwarcie się na eksport – stwierdził.

Na rynku suplementów diety i żywności funkcjonalnej pojawił się duży wzrost sprzedaży, ale też duży wzrost konkurencji.

– Tych podmiotów, szczególnie mniejszych, pojawiło się dosyć dużo, co było spowodowane zapotrzebowaniem rynkowym – mówił prezes Intenson.

Prelegent zwrócił uwagę na zmianę nawyków zakupowych. Klienci w pierwszej fazie pandemii bali się wychodzić do sklepów i zaczęli kupować on-line. To jest kierunek, który mocno się rozwinął i utrzymał wzrost. Ważne jest, by wchodzić w nowe kanały.

Michał Lasocki był prelegentem debaty "Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat", która odbyła się 8 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.