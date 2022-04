Inwestorzy bez granic. Grupa Maspex i Coca Cola w prestiżowym gronie

Maspex, OTCF, Synthos, AstraZeneca, Cellnex Telecom, Coca Cola pl, Google, Northvolt, Raben, Veolia, Booksy, Kruk – to tegoroczni laureaci nagrody Inwestor bez Granic. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Inwestorzy bez granic. Grupa Maspex i Coca Cola znalazły się w prestiżowym gronie/fot. PTWP

Inwestor bez Granic to nagroda od lat towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. W tegorocznej edycji ten laur zdobyło 12 firm.

Grupa Maspex z nagrodą Inwestor bez Granic

Koncern z siedzibą w Wadowicach to największa prywatna firma spożywcza, której ambicje nie ograniczają się jedynie do rodzimego rynku – swoje produkty sprzedaje w ponad 60 krajach. Posiada 15 zakładów w kraju i za granicą. Spółka ma w portfolio 63 marki i łącznie oferuje ponad 2300 towarów, a jej produkty, promowane za granicą przez kilkanaście silnych marek.

Grupa ostanio sfinalizowała zakup spółki CEDC International oraz jej spółki zależnej B2B Wine & Spirits wraz z prawami do wszystkich marek CEDC. To już 20. przejęcie firmy z Wadowic – tym razem w sposób skokowy zwiększające skalę biznesu. Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł.

- Droga do tej nagrody była długa, dostaliśmy ją dopiero po 2o. przejęciu - mówił odbierając statuetkę Inwestora bez granic prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński. - Wypiję żubrówkę z powodu tej nagrody - obiecał, dodając, że jego zdaniem, najlepsze "pięć minut" jest wciąż przed firmą.

EEC 2022: Coca Cola w Polsce

Coca Cola to kolejny laureat nagrody. To prawdziwie globalna marka, trudno byłoby znaleźć na całym świecie osobę, która jej nie zna: Coca Cola. To zaangażowany inwestor, który poprzez realizowane działania oraz inwestycje bardzo mocno wpisał się w społeczno-gospodarczy rozwój kraju.

Większość produktów Coca-Coli, bo aż 92 proc., wytwarzana jest tutaj w Polsce - w fabrykach w Radzyminie, Staniątkach i Tyliczu, we współpracy z lokalnymi dostawcami. Firma tu zatrudnia, płaci podatki, wspiera społeczności oraz inwestuje. W ciągu jedynie ostatniej dekady Coca-Cola zainwestowała w polską gospodarkę 1 miliard złotych, poprzez inwestycje m.in. w rozbudowy fabryk, nowe linie produkcyjne, miejsca pracy oraz nakierowane na realizację kluczowych środowiskowych celów w zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów i projektowania opakowań.

- Po 50 latach od wyprodukowania tutaj pierwszej butelki Coca Coli już nie postrzegamy się jako inwestor, tylko jako część lokalnej społeczności - mówił Jaak Mikkel, dyrektor regionalny koncernu. - Jesteśmy stąd - zakończył po polsku swoje wystąpienie.

