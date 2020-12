Ishida: Kompletne rozwiązanie do pakowania suszonych przekąsek z owoców

Il Était Un Fruit została założona w 2014 r. przez Laure Vidal, która chciała mieć pewność, że jej dzieci będą mogły codziennie jeść wymagane pięć porcji owoców i warzyw. Opracowała sposób na suszenie sezonowych owoców pochodzących z tego regionu, takich jak jabłka, gruszki, truskawki i morele. W 2016 r. firma przeznaczyła 1,2 mln euro na wsparcie rozwoju handlowego, w tym zainwestowała w urządzenia do uprzemysłowienia produkcji.

Produkty Il Était Un Fruit są sprzedawane w różnych rozmiarach opakowań dla sektora detalicznego – 10, 15, 30, 50 i 80 g, oraz w opakowaniach – 1 i 2 kg dla specjalistycznych firm detalicznych. Różnorodność stosowanych odmian owoców i warzyw, stworzyła konieczność posiadania około 40 różnych linii produktów, wymagających szybkiego i elastycznego rozwiązania w zakresie ważenia i pakowania w torebki.

Zanim firma zdecydowała się na współpracę z Ishida, zlecała pakowanie firmom zewnętrznym. Wyboru producenta dokonano głównie ze względu na możliwość dostarczenia przez niego kompletnego rozwiązania, za które ponosi całkowitą odpowiedzialność, a także przez wzgląd na jego renomę w zakresie dokładnego ważenia i niezawodnego serwisu posprzedażowego.

Zaprojektowana przez firmę Ishida linia składa się z 14-głowicowej naważarki serii CCW-RV zamontowanej bezpośrednio nad pionową maszyną pakującą Astro 103S, które stanowią kompaktową konstrukcję pozwalającą zaoszczędzić miejsce, i wagi kontrolnej DACS-GN-SE-012 ze zintegrowanym detektorem metalu CEIA.

Naważarka RV-214 została wyposażona w specjalną powłokę C4, która zapobiega przyklejaniu się produktu do elementów kontaktowych. Zapewnia stały przepływ suszonych owoców i warzyw przez całą naważarkę. Trzynaście głowic służy do ważenia głównego składnika, takiego jak np. jabłko, a niewielka ilość drugiego, wysokowartościowego składnika, na przykład figi, jest ręcznie podawana do czternastej głowicy, a następnie ważona. Po zważeniu oddzielnego składnika, naważarka łączy go z produktem głównym, zapewniając dokładność do 0,02 g masy docelowej.

Maszyna pakująca Astro o ruchu przerywanym, wyposażona jest w serwonapędy i system sterowanych programowo zmiennych czasów zgrzewania, temperatury szczęk i ciśnienia, zapewniające wysoki poziom precyzji. Płyty do usuwania powłok oczyszczają obszar zgrzewu przed zgrzewaniem, co zapewnia wysoką jakość opakowania, a napędzane serwonapędem i wspomagane próżniowo taśmy do ściągania, umożliwiają uzyskanie torebek o stałych długościach, maksymalizując wykorzystanie folii i optymalizując wygląd opakowania.