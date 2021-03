Jabłka Grójeckie: co zrobić, by otrzymać certyfikat ChOG?

Chronione Oznaczenie Geograficzne - prawdopodobnie dla większości z nas jest to kolejna naklejka, która sama w sobie nie wydaje się być niczym szczególnym. Jedynie najwnikliwsi konsumenci, którzy sami zasięgną wiedzy o tym czym jest to oznaczenie, będą mogli w pełni docenić jakość produktów je posiadających, a także trud producentów włożony w ich wytworzenie.

Zdaniem sadowników z Grójca, wiedza ta jednak powinna być jak najszerszej promowana, ponieważ produkty posiadające wspomniane oznaczenie to europejska czołówka. Na przykładzie Jabłka Grójeckiego tłumaczą więc co musi zrobić, i do jakich zasad stosować się producent, aby otrzymać i utrzymać Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Był sobie sad

Wydaje się, że to nic prostszego. W ziemi sadzimy szczepy jabłoni i czekamy aż urosną. Jak podkreślają jednak członkowie Stowarzyszenia Sady Grójeckie, w rzeczywistości sadownik, który chce oferować jabłka z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym musi najpierw zrobić porządek w starym sadzie. Każda uprawa roślinna zależy od gleby i to właśnie o nią musimy zadbać w pierwszej kolejności. Zanim będzie można posadzić jabłonie, sadownik musi najpierw uprawiać jęczmień i grykę. Rośliny te muszą urosnąć, a następnie powinny być w całości zaorane. Dzięki temu gleba będzie wolna od chorób odglebowych i nicieni. Tak przygotowane podłoże poddawane jest analizie gleby i na jej podstawie racjonalnie nawożone, ze szczególnym uwzględnieniem kopalin takich jak fosfor, potas i magnez oraz wapń.

GPS i słupy w sadzie

- Jabłka to wbrew pozorom bardzo delikatnie owoce, wymagające czułości i miłości – mówi Maciej Majewski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sady Grójeckie – Przede wszystkim jabłonie to uprawa wieloletnia i każdy błąd popełniony na początku ma swoje konsekwencje w przyszłości.

Sadzenie jabłoni to nie przypadek. Musimy zaangażować geodetę, który „zmapuje” powierzchnię przyszłego sadu. Następnym krokiem jest postawienie słupów, pomiędzy którymi sadzone będą jabłonie. Średnio jest to około 3,5 tysiąca drzewek na hektar. Sadzimy więc drzewka zgodnie

z wytycznymi od geodety. To jednak nie koniec. Musimy zadbać również o odpowiedni kształt drzewka i nie chodzi tu wcale o wrażenia estetyczne. Odpowiednie uformowanie korony drzewa, to lepszy dostęp do światła słonecznego, co wpłynie na przyszły kolor i smak jabłek. Co równie ważne, przycinanie i formowanie jabłonek pozwoli im szybciej wysychać po opadach deszczu. Im szybciej to zrobią tym mniejsze ryzyko pojawienia się chorób.

Klimat i mikrozraszczacze