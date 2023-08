Wśród najpopularniejszych gatunków lipca Kantar wymienia jabłka, truskawki, czereśnie i maliny. Owoce każdego z tych gatunków jadło dwóch na trzech Polaków.

Jabłka, truskawki i czereśnie najpopularniejsze wśród konsumentów, fot. shutterstock

Które owoce jedliśmy w lipcu najchętniej?

W lipcu najpopularniejszym owocem były jabłka, truskawki i czereśnie. Owoce każdego z tych gatunków jadło przynajmniej 2 na 3 Polaków. W tygodniu poprzedzającym badanie jabłka spożywało 69% badanych (to o 4% mniej niż w ur.). 6% jadło je codziennie, a 8% 4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się truskawki, które w lipcu jadło 68% badanych (to o 5% więcej niż w lipcu ur.). Czereśniew lipcu jadło dokładnie 2/3 Polaków (66%, o 2% więcej niż w ur.). W lipcowym rankingu tuż za podium znalazły się letnie maliny (62%).

Największy wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowały malina (o 29 p.p.), czereśnia (o 23 p.p.) i borówka (17 p.p.). Czarna porzeczka odnotowała wzrost o 12 p.p., a jagoda kamczacka o 5 p.p.

Maliny jadło, w tygodniu poprzedzającym badanie, 62% Polaków. To jest ponad 20,1 mln konsumentów. Jest to historyczny rekord tego gatunku.

Borówki jadła w lipcu połowa (48%) Polaków. Realizowane badania są reprezentatywne dla dorosłych Polaków, czyli osób w wieku 15+. Nie uwzględniając dzieci i młodzieży, liczba konsumentów borówki przekroczyła w lipcu 15,5 mln. To także jest historyczny rekord.

Czerwoną porzeczkę spożywała blisko 1/3 badanych (31%), czyli 10 mln Polaków, co również jest historycznym rekordem tego gatunku.

Agrest w lipcu jadło 29% Polaków. To aż 9,4 mln konsumentów. To rekord ilości konsumentów tego gatunku w ostatnich latach. Trzy lata badań pozwalają ocenić tendencje. Mówimy o trendzie rosnącym. Monitoring rozpoczęto 4 lata temu i takich wyników ww. gatunki w tym czasie nie notowały.

Wzrost liczby konsumentów owoców "lipiec do lipca"

W porównaniu do lipca 2022 najbardziej wzrosło spożycie: malin (o 9 p.p.), borówki (o 8 p.p.), czarnej porzeczki (o 6 p.p.), jagody kamczackiej (o 6 p.p.), agrestu (o 5 p.p.) i czerwonej porzeczki (o 5 p.p.). Jednak czym innym jest kilka punktów procentowych dla maliny, a czym innym dla kamczatki.

W przypadku jagody kamczackiej wzrost z 11 do 17% oznacza realne wzrost liczby konsumentów o ponad połowę, dokładnie o 55%. W przypadku czarnej porzeczki o jedną czwartą - 27%, agrestu - 21% i borówki 20%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, w przypadku malin- 2,9 mln nowych konsumentów, borówki- 2,6 mln nowych konsumentów. Jagodzie kamczackiej przybyło 1,9 mln konsumentów. W przypadku czerwonej porzeczkiorazagrestuliczba konsumentów wzrosła o 1,6 mln.

Wzrost liczby konsumentów owoców w skali 2 lat

Spójrzmy teraz na zmiany w perspektywie od lipca 2021 do lipca 2023 r. W porównaniu do lipca 2021 największy wzrost liczby konsumentów zanotowały borówka - o ponad połowę (55%) i jagoda kamczacka - o 42%. O blisko 1/3 (32%) wzrosła także liczba osób jedzących maliny oraz agrest.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, w przypadku borówki - wzrost o 5,5 mln konsumentów. Przypomnijmy, do wielkości 15,5 mln konsumentów. W przypadku malino 4,9 mln konsumentów, do liczby 20 mln.

Wzrostem "lipiec 2023 do lipca 2021" mogą pochwalić się także czarna i czerwona porzeczka (odpowiednio o 1,9 i 1,6 mln konsumentów).

Badanie zrealizowano w dniach 14-19 lipca 2023 r., na reprezentatywnej próbie 1015 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI).Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania 21 gatunków w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

