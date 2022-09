Średnio ponad 45 proc. produkcji jabłek w kraju pochodzi z zagłębia grójecko-wareckiego. Warto pamiętać, że co drugie polskie jabłko pochodzi z Mazowsza - powiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Statystyczny Polak zjada 16 kg jabłek rocznie. / fot. unsplash

Średnio ponad 45 proc. produkcji jabłek w kraju pochodzi z zagłębia grójecko-wareckiego. Do "największego sadu Europy" zaliczają się gminy Błędów, Belsk Duży, Grójec i Warka. Wytrawni degustatorzy twierdzą, że to właśnie z tego rejonu jabłka są najlepsze. Owoce z tego regionu są odpowiednio wybarwione o jędrnym miąższu - przekazał marszałek Adam Struzik.

Jabłka ulubionym owocem Polaków

Jak pokazują badania, to ulubiony owoc Polaków. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zjada 16 kg jabłek rocznie. "Najlepsze owoce pochodzą z Mazowsza. To właśnie tutaj dojrzewa, co drugie polskie jabłko" - podał w komunikacie urząd marszałkowski.

Obfite i udane zbiory w tym rejonie zawdzięczamy szczególnemu mikroklimatowi i staraniom wielopokoleniowych rodzin sadowników. To właśnie, dlatego jabłka z Mazowsza są tak doskonałe. Prym w rankingu najsmaczniejszych, najbardziej znanych i docenianych odmian wiodą m.in. Gala, Jonagold, Golden Delicious, Red Jonaprince oraz Ligol. To właśnie na nie jest największe zapotrzebowanie.

"Gorąco zachęcam do kupowania i jedzenia mazowieckich jabłek. W ten sposób wspieramy nie tylko nasze zdrowie, ale i liczne mazowieckie sady. A warto pamiętać, że co drugie polskie jabłko pochodzi z Mazowsza. Pionierem w tej dziedzinie są gminy z powiatów grójeckiego i wareckiego" - zachęcał Struzik

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl