Jabłonki - ruszyła niezwykła akcja promującą Polskę za granicą (wideo)

Przemyślana i szeroko zakrojona kampania w kreatywny sposób wykorzystuje wzajemnie przenikające się i wzmacniające kanały komunikacji, w tym:

- zasięgowy spot w TVP emitowany w okresie od 7 września do 7 października, z dodatkowymi wejściami tematycznymi w programach śniadaniowych,

- współpracę z influencerami o łącznym zasięgu ponad 2 mln odbiorców,

- komunikację i aktywacje (konkursy, tour Food Trucka, partnerskie restauracje i sieć retail) w social mediach (Facebook, Instagram), z planowanym zasięgiem na poziomie 10 mln odbiorców,

- tour specjalnego Food Trucka, który z jabłkowym menu odwiedzi wybrane miasta Polski,

działania wyselekcjonowanych, popularnych restauracji, które na czas #Jabłonki 2020 przygotują specjalne menu sezonowe,

- współpracę z siecią sklepów spożywczych, które włączają się w kampanię,

- kampanię edukacyjną, w ramach której powstaną materiały na temat tego, jak celebrować #Jabłonki w gronie rodziny i przyjaciół;

#Jabłonki to projekt z wieloletnią perspektywą – obecnie działania rozpisane są już do 2023 roku. Akcja zaczyna się od Polski, by najpierw sięgnąć po to, co bliskie, codzienne, rodzinne – jak jabłka. Pora, byśmy dostrzegli, że ten zwykły owoc jest tak naprawdę wyjątkowy i pełen tajemnic.

Tegoroczna, polska odsłona kampanii pozwoli pozyskać prawdziwe i piękne materiały foto i wideo z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju, które Fundacja wykorzysta w kolejnych latach w międzynarodowej odsłonie kampanii. W pierwszej kolejności będą to kraje Trójmorza, a w kolejnych latach – bardziej odległe państwa, wybrane według ich wagi i znaczenia dla międzynarodowej wymiany gospodarczej Polski.

Z jednej strony działania zagraniczne mają być zachętą do odwiedzania naszego kraju, a z drugiej będą budować odpowiedni klimat dla nawiązywania międzynarodowych relacji gospodarczych.

Skuteczne wzmacnianie naszej marki jako kraju ludzi przedsiębiorczych i budujących na cywilizacyjnym dziedzictwie Europy wymaga pomysłowości i konsekwencji. Fundacja State of Poland ma te zadania wpisane w podstawowe założenia swojej działalności.

Kampania #Jabłonki wykorzystuje niepodważalny fakt, że Polska jest największym sadem Europy, a nasze jabłka – są najsmaczniejsze na świecie. Jabłko okazało się doskonałym nośnikiem tego, co o Polsce warto mówić, co w Polsce jest najpiękniejszego.