Każdy chyba zna i lubi jagodzianki. Jagoda leśne, czyli borówka czernica, to wspaniały owoc do deserów, koktajlów czy wypieków cukierniczych. Mają także znaczące zastosowanie w fitoterapii.

Jagody są nie tylko smaczne, ale pomogą na oczy i w cukrzycy /fot. Unspalsh, Joanna Kosinska

Owoce borówki czernicy, popularnie zwane jagodami, zbiera się w okresie wakacji. Zawierają, jak wszystkie czarne owoce, antocyjany, które mają właściwości przeciwutleniające – usuwają wolne rodniki oraz zmniejszają przepuszczalność naczyń włosowatych.

Antocyjany mają również działanie przeciwzapalne.

Ponadto zawierają glikozydy, garbniki działające ściągająco oraz m.in. witaminy C oraz z grupy B.

Działanie lecznicze jagód

Dzięki takiemu składowi, jagody działają zamierająco i ściągająco, co pomaga zatrzymać biegunkę i ograniczyć ból brzucha. Mają również działanie uszczelniające naczynia włosowate, ułatwia rozpuszczanie mikrozakrzepów dzięki czemu polepsza ukrwienie tęczówki oka. To dosyć często stosowany surowiec w schorzeniach oczu – nadciśnieniu śródgałowym, zaburzeniach widzenia o zmierzchu, katarakcie, stanach zapalnych czy osłabienia wzroku, szczególnie przy pracy na komputerze.

Dodatkowo, borówka czernica ma zastosowanie w chorobach naczyń obwodowych, czyli przy żylakach, nadciśnieniu czy nadmiernej kruchości naczyń.

Zawarte w nich garbniki zatrzymują ostre biegunki, szczególnie u dzieci, są również pomocne w zapaleniu jamy ustnej. Garbniki po podaniu do ustnym niszczą lub hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych przewodu pokarmowego, w tym również tych odpornych na antybiotyki syntetyczne.

Jak dawkować owoce borówki czernicy?

Aby jagody przyniosły określony skutek terapeutyczny, nie wystarczy zjeść dwie jagodzianki. Zalecane są odwary z 20-60 gram surowca na dobę, a jako środek przeciwbiegunkowy – odwar 5 proc.

Odwar sporządzamy zalewając 1-3 łyżki owoców 1,5 szklanki wody i gotując na małym ogniu ok. 10 minut. Po ostygnięciu pić 0,5 szklanki 2-3 razy dziennie po posiłkach.

Wartości odżywcze jagód

Jagody to przede wszystkim owoce leśne. 100 gram tych owoców zawiera - 57 kcal, a także 14,5 g węglowodanów, 0,74 g białka oraz tylko 0,33 g tłuszczów. Ponadto zawierają także 2,4 g błonnika pokarmowego.

W związku z tym, iż są to owoce niskokaloryczne, mogą być włączane do diety osób z nadwagą i otyłością. Dodatkowo mają niski indeks glikemiczny (IG), który wynosi 53. Dzięki temu nie powodują znacznego wzrostu poziomu glukozy we krwi i mogą być bezpieczne spożywane w rozsądnych ilościach przez osoby z cukrzycą i insulinoopornością.

Nie tylko owoce

O ile owoce znają wszyscy, to mniej osób wie, iż surowcem zielarskim są także liście borówki czernicy. Jak podaje Aleksander Ożarowski, liście zbiera się wczesną wiosną lub pod koniec lata.

Liście stosuje się przede wszystkim do obniżania poziomu cukru we krwi w początkowych lub lekkich stadiach cukrzycy typu II. Dodatkowo wyciągi z liści jagód obniżają poziom trójglicerydów i cholesterolu oraz stężenie glukozy we krwi.

Działania niepożądane

Stosując liście borówki brusznicy należy zachować ostrożność – w wysokich dawkach czyli 1,5g na kilogram masy ciała lub w długotrwałych kuracjach, mogą wywołać objawy zatrucia, a nawet, jak podają inne źródła – powodują spadek masy ciała, anemię czy żółtaczkę.

W związku z tym, liście są surowcem, który zazwyczaj występuje w mieszankach ziołowych wspierających leczenie cukrzycy.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą i dietetykiem

