Jesteśmy świadomi konieczności wyliczania śladu węglowego. Edukujemy pod tym kątem naszą kadrę menedżerską. W pierwszej kolejności podjęliśmy się wyliczenia śladu węglowego dla wybranych produktów suchych i mokrych - mówił na EEC 2022 Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex i członek zarządu Lubelli.

Data: 11-05-2022, 12:59

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex i członek zarządu Lubelli. fot. PAP

Jak Maspex wylicza ślad węglowy?

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex i członek zarządu Lubelli powiedział w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl na EEC 2022, że spółka jest świadoma konieczności wyliczania śladu węglowego.

- Edukujemy pod tym kątem naszą kadrę menedżerską. W pierwszej kolejności podjęliśmy się wyliczenia śladu węglowego dla wybranych produktów suchych i mokrych, w tym porównania jak wypada ten same produkt w opakowaniu PET i szklanym. Wkrótce otrzymamy wyniki. Rozmawiamy także z dostawcą naszego systemu informatycznego żeby zautomatyzować pobieranie i wyliczenia danych na temat śladu węglowego - dodał.

Maspex i ślad węglowy CEDC

Romańczuk wskazuje, że Maspex na razie nie wylicza śladu węglowego dla przejętej wiosną 2022 spółki CEDC.

- W całym tym procesie wychodzi nam świadomość naszego otoczenia biznesowego. Kto już wyliczył ślad węglowy, a kto nie wie jeszcze o co w tym chodzi. Chcieliśmy poznać oczekiwania naszych klientów i chcemy podjąć świadomie decyzje żeby było to wyliczone profesjonalnie, miarodajnie i dobrze się do tego przygotować - dodał.

Maspex o śladzie węglowym jako przewadze konkurencyjnej

Już w maju-czerwcu 2022 Maspex chce wyznaczyć sobie ostateczny termin na obliczenie śladu węglowego dla całej organizacji.

- Wprowadzimy m.in. kalkulatory śladu węglowego dla naszych produktów. Cały proces to gigantyczne wyzwanie, które może potrwać nawet 2-3 lata. Największym wyzwaniem jest zbieranie danych. Jesteśmy ogromną organizacją, natomiast jesteśmy również świadomi, że ślad węglowy może być w przyszłości elementem przewagi konkurencyjnej. Dlatego poważnie do tego podchodzimy i jeszcze w tym półroczu ogłosimy plan na wyliczenie śladu dla grupy na wszystkich poziomach - podsumował.

Maspex o strategii zrównoważonego rozwoju

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex i członek zarządu Lubelli opowiedział także o przyjętej w 2021 r. strategii zrównoważonego rozwoju grupy. Zapraszamy do obejrzenia filmu: