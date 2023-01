Len zwyczajny jest cenną rośliną leczniczą, z której surowcem zielarskim są nasiona. Jakie korzyści zdrowotne daje nam siemię lnu oraz kiedy należy je przyjmować?

Co to jest siemię lniane?

Określenie „siemię lniane” jest spolszczonym łacińskim terminem semen, czyli nasienie. Jest ono używane tylko w odniesieniu do nasion lnu.

Co zawiera siemię lniane i jak je jeść?

Siemię lniane zawiera do 6 proc. substancji śluzowych i 30-40 proc. tłustego oleju. Ponadto zawiera również glikozydy cyjanogenne – linamaryna i lotaustralina, które uwalniają się z rozdrobnionych i namoczonych nasion dając trujący cyjanowodór. Dr Henryk Różański, niekwestionowany autorytet zielarski, zwraca uwagę, że nie wolno doprowadzić do spożycia w ciągu dnia nasion uszkodzonych na zimno, tak aby mogły wyzwolić 1 mg cyjanowodoru na każdy kg masy ciała, bowiem to grozi zatruciem, a nawet zgonem. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i osób starszych. 50 mg linamaryny podanych doustnie zabija szczura. Jednak nie dotyczy to nasion prażonych, parzonych, gotowanych, pieczonych, które już nie zawierają nitrylozydów. Spożyte nasiona w całości również nie wyzwolą związków cyjanogennych w jelitach i są wydalane z kałem.

Na co pomaga siemię lniane?

Siemię lniane jest najczęściej stosowane jako surowiec śluzowy o działaniu przeciwzapalnym i osłaniającym przewód pokarmowy. Odwar z nasion lnu podaje się jako lek powlekający w zapaleniu żołądka i dwunastnicy, przy wrzodach, bądź uszkodzeniu błony śluzowej np. przez niektóre leki. Śluz z nasion lnu jest dosyć odporny na czynniki hydrolizujące, dzięki czemu zatrzymuje szkodliwe i żrące związki, utrudnia ich wchłanianie.

Może być także stosowany do płukania jamy ustnej w przypadku oparzenia gorącymi płynami lub kwasami.

Siemię lniane przy zaparciach

Aleksander Ożarowski w książce pt. „Rośliny Lecznicze i ich zastosowanie” podaje również, iż pęczniejące nasiona lnu można podawać doustnie w przewlekłych zaparciach anonuczych towarzyszących otyłości. Pęczniejąc w jelicie grubym, drażnią nieznacznie ścianę jelita i ułatwiają wypróżnienie.

Siemię lniane obniża cholesterol

Szwajcarskie źródła podają dawki dzienne nasion lnu na poziomie 30-50 g. Codzienne spożycie nasion lnu w takiej dawce przez wiele tygodni daje obniżenie cholesterolu całkowitego o 9 proc i obniżenie poziomu LDL (Low Density Lipoproteins) o 18 proc.

Siemię lniane stosowane zewnętrznie

Okłady z maceratów i naparów z siemienia lnianego są idealne do pielęgnowania skóry suchej, łojotokowej i wrażliwej. Poprzez nawilżanie zmniejszają nadmierne wydzielanie łoju. Wodne wyciągi z lnu przyspieszają gojenie krostek, ustępowanie przebarwień po trądziku.

Jak pić siemię lniane?

Z nasion lnu przede wszystkim przygotowuje się odwar. Fitoterapia zaleca 2 łyżki nierozdrobnionych nasion lnu zalać 1-1,5 szklanki letniej wody, a następnie gotować pod przykryciem około 15 minut. Po ostudzeniu przecedzić powstały kleik i pić po pół szklani 2 razy dziennie pomiędzy posiłkami.

W przypadku zapalenia oskrzeli, zawłaszcza z obfitym zaleganiem flegmy zaleca się sporządzić napar – 1 łyżkę siemienia lnianego zalać szklanką wrzącej wody i odstawić pod przykryciem na 10-15 minut. Pić rano i wieczorem. Taki sam napar można również stosować w przypadku zaprać jako lek przeczyszczający.

Siemię lniane można również stosować zewnętrznie w postaci okładów na wrzody, ropnie, czyraki i opuchliznę. W tym celu 50g rozdrobnionego nasienia lnu zalać 0,5 szklani wrzątku. Następnie wymieszać, zagotować i odstawić na 10 minut. Tak przyrządzoną konsystencję włożyć należy do gazy lub płótna i stosować jak okład.

Działania niepożądane siemienia lnianego

Jak podaje Aleksander Ożarowski, preparaty lnu podawane w zalecanych dawkach i formie nie powodują objawów szkodliwych. Jednak spożycie odwaru bezpośrednio przed jedzeniem, spowoduje pokrycie przewodu pokarmowego ochronnym śluzem, w wyniku czego substancje odżywcze nie zostaną wchłonięte, a pokarm odpowiednio strawiony.

Olej lniany - właściwości

Oprócz powyższych zastosować z nasion lnu pozyskuje się niezwykle zdrowy olej lniany, który zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

