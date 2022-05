Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw i owoców?

Szacuje się, że około 90% dzieci odżywia się nieprawidłowo. Nie jada śniadań przed wyjściem do szkoły, na przerwach zamiast pożywnego posiłku pojawiają się słone przekąski lub łakocie - mówi Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny.

Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw i owoców? Fot. shutterstock

Około 90% dzieci odżywia się nieprawidłowo

- Woda została wyparta przez napoje o wątpliwym składzie a źródłem witamin stają się żelki i cukierki udające owoce. Dla specjalistów, dietetyków bliższe i dalsze konsekwencje takiego sposobu odżywiania nie są trudne do przewidzenia. Warto, aby rodzice i opiekunowie także zdali sobie sprawę z tego, do czego mogą prowadzić złe nawyki żywieniowe ich pociech. Te bliskie to przede wszystkim gorszy stan zdrowia, częstsze infekcje dróg oddechowych, nadwaga, próchnica zębów ale także nadpobudliwość czy trudność w skupieniu uwagi co bezpośrednio przekłada się na wyniki w szkole - mówi Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny.

- Jako dorośli, nasze dzieci częściej będą zmagały się z chorobami sercowo-naczyniowymi, między innymi z nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą czy chorobą wieńcową. Zwiększy się także ryzyko cukrzycy i chorób nowotworowych. To wszystko ma wspólny mianownik jakim jest odżywianie i codzienny styl życia. A co najważniejsze, mamy nie niego wpływ - dodaje.

Dorośli poprzez swoje zachowania żywieniowe kształtują nawyki dzieci. Grafika: polskiesuperowoce.pl

- Obecne zalecenia żywieniowe są prostsze niż myślimy. Instrukcja zbudowania zdrowego posiłku sprowadza się do zachowania odpowiednich proporcji na talerzu. Połowę jego powinny zajmować warzywa i owoce, reszta po ¼ - źródło białka czyli mięso, ryba, jaja, nabiał, strączki i węglowodanów złożonych - pieczywo, kasze ale też ziemniaki. Jeśli w taki sposób będziemy serwować dzieciom posiłki, automatycznie nauczymy ich jeść zdrowo - tłumaczy dietetyczka.

Dorośli kształtują nawyki dzieci

- Dorośli poprzez swoje zachowania żywieniowe kształtują nawyki dzieci. Wspólne zjadanie śniadania, obiadu czy kolacji to moment, kiedy można pokazać najmłodszym jak chcemy by się odżywiali na co dzień. Dzieci obserwując nas będą chętniej sięgać po produkty, które my wybieramy. Poza tym w towarzystwie i miłej atmosferze wszystko wydaje nam się smaczniejsze. To odpowiedni moment by zaznajamiać dzieci z różnymi warzywa i owocami, ich łatwy dostęp „na wyciągnięcie ręki” sprawia, że chętnie sięgają po nie zarówno dorośli jak i dzieci. Jedzenie w biegu, bez uważności nie sprzyja budowaniu dobrych nawyków - mówi Monika Stromkie-Złomaniec.

Wspólne przygotowywanie posiłków

- Ważne jest, by robić wspólne zakupy na targach czy bazarkach, gdzie dziecko może zobaczyć jak atrakcyjne są warzywa i owoce, jak dużo ludzi je kupuje. Kolejna etap to wspólne gotowanie i przygotowywanie posiłków. To idealny moment, kiedy dziecko ma kontakt z różnymi produktami i łatwiej mu zdobyć się na odwagę, by je skosztować. Najmłodszym można opowiadać bajki, w których brokuły czy truskawki są bohaterami i mają nadzwyczajne moce, ponieważ kryją się w nich witaminy czy przeciwutleniacze. Te drobne kroki służą czemuś więcej, są elementem przemyślanej strategii oswajania dzieci z warzywami i owocami, by stwarzać dogodne warunki do ich spożywania a nie przeszkody - podpowiada Monika Stromkie-Złomaniec.