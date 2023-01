strefa premium

Jak radzi sobie na rynku marka Tortex i jaki plan ma na nią Unilever? (wywiad)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 25-01-2023, 09:19

Kategoria keczupów to bardzo duży wartościowo rynek, na którym Tortex może w przyszłości mocno namieszać - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Maciej Kalbarczyk, Kierownik ds. Aktywacji Marki w firmie Unilever.

Maciej Kalbarczyk, Kierownik ds. Aktywacji Marki w Unilever. fot. mat. pras.

Tortex: Na rynku keczupu dominują łagodne smaki

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego w Portalu Spożywczym: Na hasło Tortex w pierwszej kolejności przychodzą na myśl oczywiście keczupy. Czy możemy powiedzieć, w jakich wariantach są dostępne i które z nich najlepiej się sprzedają?

Maciej Kalbarczyk, Kierownik ds. Aktywacji Marki w Unilever: Tortex to tradycyjna polska marka keczupów uwielbiana przez Polaków, co odzwierciedla jej obecne portfolio. Są to wyłącznie keczupy pikantny oraz łagodny, czyli warianty najczęściej wybierane przez polskich konsumentów. Co ciekawe, mimo iż deklaratywne dane pokazują silniejszą preferencję Polaków dla keczupów pikantnych, to jednak dane sprzedażowe zarówno dla kategorii, jak i Tortexa jasno pokazują, iż to łagodne smaki dominują na rynku.