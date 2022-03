Jak rozpoznać, czy produkt jest ekologiczny i pochodzi z Polski?

Jak rozpoznać, czy produkt jest ekologiczny i pochodzi z Polski? Wystarczy, że na opakowaniu produktu znajdziemy znak ekolistka, czyli kształt liścia z białych gwiazdek na zielonym tle. Jednostki certyfikujące z Polski używają numerów o następujących formatach: PL-EKO-numer.

Autor: AT

Data: 07-03-2022, 11:50

Jak rozpoznać, czy produkt jest ekologiczny i pochodzi z Polski? fot. shutterstock

Dostępność żywności ekologicznej w Polsce

Soki, pasty, kasze, makarony, bakalie, mąka, płatki owsiane, masło, śmietana, jogurty, twarogi – to produkty, których używamy prawie codziennie. Często kupujemy je bez zastanowienia i sprawdzenia, skąd pochodzą i jak zostały wyprodukowane. A – jak się mówi – jesteśmy tym, co jemy. Co więc najlepiej jeść?

W Polsce znajduje się blisko 20 tysięcy gospodarstw ekologicznych i ponad 1000 przetwórni ekologicznych. Mimo tego, że od 2014 roku obserwujemy regularny spadek liczby gospodarstw ekologicznych oraz ich powierzchni, to nadal mamy szeroki wybór produktów pochodzących z upraw i hodowli ekologicznych. Czy Polacy jednak sprawdzają, co kupują? Jak pokazują badania ARC Rynek i Opinia z 2021, 40% konsumentów z naszego kraju sprawdza, skąd pochodzi produkt, który kupują.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Oprócz tego, że powinniśmy wspierać polskich producentów, musimy zwracać uwagę na to, jak produkt został wyprodukowany. Czy pochodzi z rolnictwa konwencjonalnego czy ekologicznego? To jest ważne nie tylko dla naszej gospodarki, ale też dla naszego zdrowia – przekonuje Krystyna Radkowska, prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

Dlatego Polska Izba Żywności Ekologicznej ułatwia odnalezienie zdrowych i ekologicznych produktów, m.in. dzięki akcji Zielony Tydzień.

Jak rozpoznać, czy produkt jest ekologiczny i pochodzi z Polski?

Wystarczy, że na opakowaniu produktu znajdziemy znak ekolistka, czyli kształt liścia z białych gwiazdek na zielonym tle. Jednostki certyfikujące z Polski używają zatem numerów o następujących formatach: PL-EKO-numer.

Zielony Tydzień 2022 od 4 do 10 kwietnia

Zielony Tydzień to akcja Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (PIŻE), podczas której przez 7 dni będzie można spróbować nowych smaków, odkryć nowych ekologicznych producentów, nowe sklepy z produktami bio. To też w końcu okazja, żeby po prostu za niższą cenę zrobić ekozakupy. Przez cały tydzień 4-10 kwietnia każdy chętny będzie mógł skorzystać z szerokiej oferty sklepów-członków PIŻE.

- Wpadliśmy na pomysł Zielonego Tygodnia, zastanawiając się, jak świętować Dzień Ziemi, który przypada 22 kwietnia. Jest to dzień, w którym szczególnie zwracamy uwagę na zmiany klimatu, środowisko i również na to, co jemy. A żeby mieć pewność, że jemy zdrowo, to powinniśmy jeść ekologicznie. Stąd pomysł na akcję, w ramach której produkty eko będą w promocyjnych cenach. I chcieliśmy świętować nie tylko jeden dzień, ale cały tydzień – bo nasza planeta na to zasługuje – mówi Krystyna Radkowska.

Jakie produkty znajdziemy w Zielonym Tygodniu?

W ofercie są m.in. soki – np. sok z owoców róży czy sok 100% z jabłek. Superfoods takie jak glony chlorella w proszku, która wyróżnia się bardzo wysoką zawartością błonnika i pełnowartościowego białka roślinnego czy białko konopne – cenny dodatek dla osób będących na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej. Oprócz tego mrożone owoce i warzywa – mango, szpinak, dynia, jagoda – które idealnie przydadzą się do przyrządzenia smoothie. Dużo nabiału – śmietany, jogurty, twarogi. Dla mięsożerców krewetki północne czy łosoś. Dla miłośników kiszonek zakwas z kiszonych buraków i selera.

Nie zabraknie też ekologicznych makaronów, mąk i kasz. Dla miłośników słodkości – dżemy, suszone owoce i bakalie. W tym roku będą także świeże warzywa i owoce, szeroki wybór olejów – poprzez bardziej tradycyjne jak rzepakowy, lniany czy konopny poprzez mniej znane jak olej z orzechów włoskich czy z ostropestu, a także ekologiczne wina. Oprócz żywności ekologicznej w promocyjnych cenach będą również kosmetyki. Ale to nie wszystko! Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.jemyeko.com/zielony-tydzien/

Zielony Tydzień - kto weźmie udział w akcji?

4-10 kwietnia 2022

www.jemyeko.com/zielony-tydzien/

W akcji biorą udział

BATOM

Bio Berry Poland

BioGol

BioPlanet

BIOVERI

BIOzFarmy.pl

Eko Tytka

Eko-Wital

Farma Świętokrzyska

fiia.pl

Freezco

Helpa

LV Organic

MarketBio.pl

MBF SA

Mleczarnia Ekołukta

NatureBites

Niro

Organic Market

Poloniak

Polska Róża

Puffins

Runoland

Sklepmaurera.pl

Smak Natury

Soligrano

Spiżarnia Rydzyńska

Stewiarnia

Turvita

VivoLoVin

Winnice Pradoliny

www.loveskinfood.pl

www.wzielone.pl

Zakwasownia