Zapraszamy na bezpłatne warsztaty branżowe pt. „Jak skutecznie wprowadzić produkty owocowo-warzywne do sieci handlowych?”, które odbędą się 11 lutego i zostaną transmitowane na portalspozywczy.pl.

Sieci i wszystkie punkty handlowe pragną zaoferować swoim klientom dokładnie to, czego oni oczekują w danym momencie, w możliwie najniższej cenie. Zwracając uwagę na to, że kontrahenci planują dostawy z wyprzedzeniem czasowym, trzeba niejako przewidywać co klient chętnie włoży do koszyka z kilka tygodni, a nawet miesięcy. I najlepiej, aby odpowiadało to jego stylowi życia, a nie chwilowej modzie.

Ważne, aby pozytywnie nastawiać się do współpracy z sieciami handlowymi – są oni niejako uzależnieni od konsumenta. W końcu to On – konsument decyduje czy dokona zakupu, czy nie.

Promocje, oferty limitowane, sprawna logistyka nastawiona na świeżość, atrakcyjne opakowanie, wartości prozdrowotne i właściwa ich komunikacja, odpowiedzi na obowiązujące trendy – to minimum, na które warto na początek zwrócić uwagę szykując się do sprzedaży w sieci.

Odporność i zdrowie w cenie

Trend prozdrowotny już od dawna jest ważnym czynnikiem wyboru produktów przez konsumentów. Teraz, w dobie dbania o odporności i zdrowie, nabiera on szczególnego znaczenia. W obliczu pandemii COVID-19 odporność naszego organizmu stała się kluczowym tematem dla konsumentów na całym świecie. W rezultacie, coraz częściej poszukują oni żywności i napojów niosących ze sobą naturalne funkcjonalności związane z poprawą odporności. Bazując na danych konsumenckich Mintel, w maju 2020roku, 34% Polaków deklarowało zainteresowanie żywnością, która może wspierać system odpornościowy. Te potrzeby stały się w efekcie nowym oknem możliwości dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw.

Sieci handlowe na pewno chętnie dołączą do grona zatroskanych o zdrowie Polaków oferując swoim klientom ciekawe rozwiązania oparte na tym trendzie.

Jakość kluczem do sukcesu