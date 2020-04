Jak wspierać odporność podczas domowej izoloacji? Rozmowa z ekspertką SGGW (wideo)

- Okres kwarantanny i izolacji sprzyja zachowaniom żywieniowym, które mogą prowadzić do nadwagi. Jest jednak też sporo osób, które w tym czasie starają się komponować zdrowe posiłki. Część z nas w domowej izolacji musi połączyć kilka działalności na raz, to stresująca sytuacja. Ważne jest to, żeby dalej przestrzegać zasad Intytutu Żywności i Żywienia dotyczących aktywności ruchowej i piramidy zdrowego odżywiania, mimo, że drastycznie zmiemiły się nasze warunki życia - dodaje dr inż. Katarzyna Świąder.

- Jeśli chodzi o odżywianie to podstawę, także w tym nietypowym czasie, powinny stanowić owoce i warzywa. Za to powinniśmy zrezygniwać z dużej ilości cukru i tłuszczów. Cukier nam w ogóle nie służy, ze względu na to, że obniża odporność naszego organizmu. W naszej diecie nie powinno zabraknąć produktów zbożowych, pełnoziarnistych, z dużą zawartością błonnika, bo ten oczyszcza nasz organizm. Nie powino zabraknąć produktów mlecznych, najlepiej naturalnych, fermentowanych, Ważne są również źródła białka np. rośliny strączkowe. Bardzo ważne są jaja, chude mięso a także odpowiednie nawodnienie - dodaje Katarzyna Świąder.